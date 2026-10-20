Песков переадресовал США вопрос о легализации перевозки нефти «теневым флотом»
Песков переадресовал США вопрос о легализации перевозки нефти теневым флотом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инициативу главы Минэнерго США Криса Райта о возможности легализовать перевозку нефти танкерами «теневого флота». Господин Песков сказал, что о подробностях идеи надо спрашивать у американской стороны.
«Я думаю, вам нужно обратить ваш вопрос к американской стороне, в американский Минэнерго... Россия была, есть и будет оставаться надежным поставщиком энергоресурсов на мировые рынки»,— отметил пресс-секретарь на брифинге.
На этой неделе Крис Райт заявил, что администрация США хочет разрешить продажу находящихся под санкциями нефтяных танкеров, чтобы эти суда смогли на законных основаниях перевозить сырую нефть. По задумке американской стороны, инвесторы смогут выкупить «простаивающие танкеры», отремонтировать их и использовать для транспортировки нефти, на которую санкции не распространяются, передает Bloomberg. Глава Минэнерго США заверил, что о снятии санкций речи не идет.
9 октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о российских поставках дизельного топлива на мировой и американский рынки. Минфин США выдал для этого необходимую лицензию. Первый танкер с российским дизтопливом уже отгружен на мировой рынок.