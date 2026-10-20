Пашинян уволил главу протокольной службы из-за ошибки в должности президента Киргизии
Пашинян уволил главу протокола из-за ошибки в должности президента Киргизии
Премьер-министр Армении Никол Пашинян освободил Гагика Ванояна от должности начальника Службы государственного протокола. Соответствующий указ подписан 19 октября. Официальная причина увольнения не приводится, однако местные издания отмечают, что Гагик Ваноян лишился поста всего через два дня после оговорки премьер-министра во время выступления.
Как сообщают газеты «Грапарак» и «Жоговурд» со ссылкой на источники в правительстве, инцидент произошел 17 октября. Никол Пашинян, зачитывая текст с итогами двусторонних переговоров, несколько раз назвал президента Киргизии Садыра Жапарова руководителем Казахстана. В публикации отмечается, что после мероприятия премьер-министр остался недоволен и решил уволить Гагика Ванояна. По словам собеседников газеты, его отставка вызвала удивление в правительстве.
Гагик Ваноян был главой протокола с декабря 2022 года. После формирования нового правительства в августе 2026 года господина Ванояна переназначили на должность. Таким образом, он пробыл на посту меньше двух месяцев.