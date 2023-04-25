Что происходит после ввода войск России на Украину. День 426-й

Россия может перейти в наступление на нескольких участках фронта после улучшения погоды, считают в Совете национальной безопасности США. Российские войска начали применять на Украине новейшие танки Т-14 «Армата». Генсек ООН Гутерриш направил письмо на имя президента Путина с предложениями по зерновой сделке. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:59. Пентагон направил на Украину 43 сотрудника подразделения Cyber National Mission Force, действующего в составе Министерства обороны США, для участия в кибероперациях в интересах Киева — глава одного из подразделений киберкомандования ВС США генерал Уильям Хартман.

9:55. Объем поставок российского газа в Европу через Украину составит во вторник 40,1 млн куб. м — «Газпром».

9:51. Три квадрокоптера с камерами без опознавательных знаков найдены в разных районах Подмосковья, один из них — недалеко от места падения украинского беспилотника самолетного типа со взрывчаткой в Богородском округе — ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

9:45. В России создадут сайт для закупки лекарств, медизделий, средств реабилитации, а также работ и услуг по адаптации жилья для военнослужащих, участвовавших в военных действиях на Украине —проект постановления правительства, разработанный Минздравом РФ.

8:59. Попытки Киева атаковать базу Черноморского флота и другие объекты в Крыму морскими беспилотниками ставят под угрозу продление зерновой сделки после 18 мая — Министерство обороны России.

8:57. Китаю выгодно затягивание конфликта на Украине, Пекину нельзя доверять посредничество при урегулировании ситуации — президент Чехии Петр Павел.

8:50. Вопрос о военной помощи Украине не включен в повестку встречи президентов Южной Кореи Юн Сок Ёля и США Джо Байдена — агентство Yonhap со ссылкой на представителя администрации южнокорейского президента.

8:36. Сотрудники полиции задержали в Екатеринбурге мужчину, который оскорблял ребенка в шапке с буквой Z, сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Позже мужчина раскаялся и принес извинения мальчику и его законным представителям.

8:34. Российские войска начали применять новейшие танки Т-14 «Армата» для ведения огня по украинским позициям, в штурмовых действиях новые машины пока не участвовали — «РИА Новости» со ссылкой на источник.

8:25. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал нелегитимным решения о передаче Крыма в состав Украинской ССР из РСФСР в 1954 году и выступил за его отмену.

8:22. Украинские военные обстреляли поселок Ленинский Шебекинского городского округа Белгородской области, пострадавших нет, повреждена линия электропередачи — губернатор Гладков.

8:20. Россия может перейти в наступление на нескольких участках фронта после улучшения погоды — координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

8:16. Представители стран ЕС и Японии выступили против предложения США запретить весь экспорт в Россию — The Financial Times со ссылкой источники.

8:13. Генсек ООН Антониу Гутерриш передал министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо на имя президента Владимира Путина, в котором предлагаются пути расширения и продления зерновой сделки с учетом позиций сторон — пресс-служба ООН.