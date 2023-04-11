The Washington Post: США прогнозируют скромные успехи Украины при контрнаступлении

США сомневаются, что контрнаступление Украины принесет ей значительные результаты, выяснила The Washington Post (WP), изучив попавшие в соцсети секретные документы. По оценкам американской разведки, проблемы Украины могут привести к тому, что ее вооруженные силы «значительно» не оправдают изначальные цели по «возврату территорий», занятых Россией весной 2022 года. Источники WP в США считают маловероятным сценарий, при котором Киеву удастся перерезать сухопутный мост в Крым, но надеются, что действия украинской армии хотя бы будут «угрожать свободному перемещению российской техники и личного состава».

По данным WP, Киев при контрнаступлении намерен вернуть территории на востоке и одновременно продвинуться на юг. В документах с грифом «совершенно секретно» от начала февраля говорится о «недостатках формирования сил и обеспечения». В связи с этим США ожидают, что операция приведет только к «незначительным территориальным приобретениям». По данным Вашингтона, потенциал укрепленной российской обороны и «постоянные недостатки Украины в подготовке и поставках боеприпасов, вероятно, затормозят прогресс и усугубят потери во время наступления».

Вероятно, секретные документы о скромных результатах Украины в ходе контрнаступления были подготовлены агентурной и радиотехнической разведкой с использованием секретных методов ЦРУ и Агентства национальной безопасности, пишет WP. Источники газеты сообщили, что эти данные также были подкреплены оценкой Национального совета по разведке. Эта оценка была доведена до ряда лиц в Капитолии. В ней говорилось, что Украина вряд ли сможет получить столько же территорий, сколько ей удалось взять под контроль осенью 2022 года.

Спустя недели после того, как был составлен документ о перспективах контрнаступления, американские чиновники связывались с украинскими лидерами. Они хотели убедиться, что «наступательные амбиции Киева соответствуют возможностям». Так, в марте это обсуждалось в ходе переговоров начальника объединенного комитета штабов США Марка Милли, помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана и главы Пентагона Ллойда Остина с украинскими чиновниками. Источник WP рассказал о проведении американцами штабных учений с украинскими военачальниками. Это было необходимо для демонстрации возможного развития наступательных сценариев и последствий чрезмерного рассредоточения сил.

Как утверждает газета, на Украине начинают понимать ограниченные возможности, поэтому в Киеве «готовятся соответствующим образом». Высокопоставленный украинский чиновник не стал оспаривать информацию, отметив, что она «отчасти верна». Собеседник WP пожаловался на задержки поставок западной военной помощи. Другой источник американской газеты в Киеве заявил, что появившаяся информация вряд ли помешает контрнаступлению. По его мнению, с ноября было известно, что следующее наступление будет на юге: «сначала Мелитополь, а затем Бердянск», но точное место может быть изменено.

Американские СМИ обнаружили утечку секретных материалов США в соцсетях на прошлой неделе. Документы показали проблемы с украинскими системами ПВО советского образца. Из них следует, что ракеты для комплексов «Бук» и С-300 у ВСУ почти на исходе. Телеканал CNN со ссылкой на источники в Киеве сообщил, что из-за слитых в сеть документов украинскому командованию уже пришлось заняться корректировкой планов по грядущему контрнаступлению.

Как утечка документов повлияла на российско-украинский конфликт — в материале «Ъ» «Бяки и "Буки"».

Леонид Уварчев