Силуанов счел небольшим плановый дефицит бюджета России на уровне 2% ВВП

Дефицит федерального бюджета на 2027 год прогнозируется на уровне 5,443 трлн руб., или 2,2% ВВП. В 2028 году дефицит составит 5,12 трлн руб. (1,9% ВВП), а в 2029 году — 5,245 трлн руб. (также 1,9% ВВП).