Силуанов счел небольшим плановый дефицит бюджета России на уровне 2% ВВП
Министр финансов Антон Силуанов считает, что плановый дефицит федерального бюджета в ближайшую трехлетку — около 2% ВВП ежегодно — нельзя считать существенным. Об этом он заявил на встрече с представителями думской фракции «Справедливая Россия».
«Вы сказали, большой дефицит. Я бы здесь поспорил... Считаю, что в условиях, когда мы концентрируем ресурсы на глобальнейших задачах, которые стоят перед нашей страной, это небольшой дефицит», — сказал глава Минфина (цитата по «Интерфакс»).
Он привел в пример страны G20, где средний уровень дефицита бюджета составляет порядка 5% ВВП. В то время как российские 2% позволяют «держать невысокий долг». Поэтому «такая политика будет дальше продолжаться», добавил министр.
Дефицит федерального бюджета на 2027 год прогнозируется на уровне 5,443 трлн руб., или 2,2% ВВП. В 2028 году дефицит составит 5,12 трлн руб. (1,9% ВВП), а в 2029 году — 5,245 трлн руб. (также 1,9% ВВП).