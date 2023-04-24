Politico: администрация Байдена готовится к возможному провалу украинского контрнаступления

Администрация президента США Джо Байдена готовится к возможной неудаче украинского контрнаступления, которое приведет к критике как внутри страны, так и за ее пределами. Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Публично Джо Байден и Белый дом неоднократно заявляли о готовности поставлять оружие на Украину «столько, сколько потребуется», отмечает Politico. Однако, сообщают источники, администрация опасается столкновения с «двухголовым монстром», который осудит США за принимаемые в ходе специальной военной операции решения.

Первая «голова» — это сторонники увеличения военных поставок, пишет Politico, в случае неудачи ВСУ в зоне боевых действий могут заявить, что Украина бы достигла поставленных целей, если бы получила все, о чем просила, включая истребители. С другой стороны, в администрации опасаются распространения мнения, что Украина «не может полностью вытеснить Россию с собственной территории». Между тем другие страны, в частности европейские, посчитают переговоры более предпочтительным вариантом, пишет Politico.

Украинские власти говорили, что контрнаступление «состоится уже в ближайшее время». После утечки в сеть секретных документов Пентагона The Washington Post сообщала, что США сомневаются в достижении Киевом первоначальных целей контрнаступления. По оценкам американской разведки, проблемы Украины могут привести к тому, что ее вооруженные силы «значительно» не оправдают изначальные цели по «возврату территорий».

Между тем Bloomberg со ссылкой на неназванных европейских политиков писал, страны Европы усомнились в успешности контрнаступления ВСУ. По мнению источников агентства, это связано в том числе с тем, что у России было время подготовиться к надвигающемуся наступлению.

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Лусине Баласян