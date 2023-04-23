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Коммерсантъ FM
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Воздушное пространство Судана закрыли до 30 апреля

Управление гражданской авиации Судана продлило срок закрытия воздушного пространства страны до 30 апреля. Об этом говорится в заявлении на странице международного аэропорта Хартума в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

В Судане с 15 апреля идут вооруженные столкновения между регулярной армией и Силами быстрого реагирования. Их причиной стала планируемая интеграция спецназа в вооруженные силы. В столкновениях погибли больше 400 человек, пострадали больше 3,5 тыс.

Почти все россияне, которые находились в зоне боевых действий в Хартуме, вывезены в российское посольство. Около 140 россиян и граждан других стран запросили у диппредставительства эвакуацию из страны. По приказу президента США Джо Байдена из суданской столицы были вывезены дипломаты американского посольства. О начале эвакуации своих граждан и сотрудников посольства из Судана объявили и власти Франции.

Подробнее о столкновениях — в публикации «Ъ» «Судные дни Судана».

Милена Костерева

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