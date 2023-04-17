Судные дни Судана

Число погибших мирных граждан в Судане превысило сто человек. Больницы не справляются с наплывом раненых, при этом боевые действия между армией и не уступающими ей по численности Силами быстрого реагирования в Хартуме и в других районах страны не прекращаются. Международные посредники пытаются вести переговоры с обеими сторонами конфликта, однако пока безрезультатно. При этом МИД Судана заявил, что происходящее — сугубо внутреннее дело, и, поблагодарив всех за беспокойство, попросил не вмешиваться в противостояние.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дым над Хартумом

Фото: Reuters Дым над Хартумом

Фото: Reuters

Третий день боев в Судане между регулярной армией и крупнейшим вооруженным формированием в стране — Силами быстрого реагирования (СБР) — не привел к победе ни одной из сторон. Наиболее кровопролитные столкновения в Хартуме происходили в понедельник вокруг Дворца республики (президентский дворец), столичного аэропорта и Генштаба. Конфликтующие стороны по очереди заявляли об установлении контроля над тем или иным объектом, в том числе телецентром. Центральный комитет врачей Судана сообщил, что многие больницы в Хартуме и других районах страны разрушены в результате воздушных и артиллерийских ударов. Медицинские учреждения, которые еще функционируют, переполнены ранеными, не хватает врачей и лекарств, многие здания отрезаны от электроснабжения.

По данным врачей, в понедельник днем число погибших мирных граждан превысило сто человек, свыше тысячи получили ранения.

Число жертв среди военных неизвестно. Среди погибших и раненых есть иностранные граждане, а также сотрудники Всемирной продовольственной программы. Но точной статистики нет из-за отсутствия доступа в некоторые районы и перебоев со связью.

Так, среди группы заблокированных в здании Нубийской митрополии в Хартуме оказалась россиянка с ребенком. Об этом греческому ТВ сообщил в понедельник епископ Александрийской православной церкви митрополит Нубийский и всего Судана Савва. По его словам, в здании митрополии есть все необходимые запасы, чтобы продержаться несколько дней, однако вода и электричество отключены. В посольстве РФ в Судане сообщили, что в курсе ситуации. «При первой возможности проведем эвакуацию росграждан в места их постоянного проживания или в здание посольства. В настоящее время все такие граждане России обеспечены питанием, водой и предметами первой необходимости. С ними поддерживается связь»,— говорится в Telegram-канале посольства.

Напомним, что вспыхнувшие в конце недели столкновения между армией и СБР стали результатом конфликта между главой Суверенного совета генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом и его заместителем Мухаммедом Хамданом Даклу (Хамидти). Они не сошлись в вопросе о сроках интеграции СБР в регулярную армию, а также по поводу того, кто должен быть главнокомандующим — выбранный в будущем гражданский президент или профессиональный военный (см. “Ъ” от 17 апреля). При этом по численности регулярная армия и возглавляемые Хамидти СБР, по данным экспертов, примерно равны — по 100 тыс. бойцов с каждой стороны. Существенное преимущество регулярной армии в наличии ВВС, которых у СБР нет.

Международное сообщество достаточно остро восприняло эскалацию в Судане. Ситуация беспрецедентная.

Несмотря на то что Судан пережил уже не один вооруженный конфликт, подобных столкновений с применением тяжелой техники и авиаударами по столице никто не помнит.

Существуют опасения, что противостояние может привести к гуманитарной катастрофе в стране и распространиться на весь регион. В частности, об этом предупредил генсек ООН Антониу Гутерриш. Многие страны начали диалог как с генералом аль-Бурханом, так и с Хамидти. В частности, региональная организация восьми африканских стран ИГАД решила в срочном порядке отправить президентов Джибути, Кении и Южного Судана в Хартум для разговора с руководством обеих сторон конфликта. В то же время в понедельник МИД Судана, поблагодарив другие государства за предложение помощи в урегулировании ситуации, попросил их не вмешиваться. «Хотели бы подчеркнуть, что этот вопрос является внутренним делом, которое следует оставить на усмотрение суданцев для достижения необходимого между ними урегулирования, без международного вмешательства»,— говорилось в сообщении ведомства.

Между тем стороны конфликта продолжают обвинять друг друга. В заявлениях от имени вооруженных сил отряды СБР теперь именуются не иначе как повстанцы. Со своей стороны, Мухаммед Хамдан Даклу в своем Twitter призвал международное сообщество вмешаться, чтобы «остановить преступления» генерала аль-Бурхана. Хамидти называет своего бывшего товарища и командира «радикальным исламистом, который бомбит мирных жителей с воздуха». При этом он пытается представить внутренний конфликт как борьбу за демократию против «изоляции и темноты». При этом в Судане все помнят, что и Мухаммед Хамдан Даклу, и Абдель Фаттах аль-Бурхан не раз обвинялись в нарушениях прав человека как в ходе конфликта в Дарфуре в начале 2000-х, так и во время разгона гражданской оппозиции во время протестов в Судане в 2019 году.

«В основе обвинений аль-Бурхана по поводу его принадлежности к суданским исламистам лежат два аргумента: во-первых, в эпоху бывшего президента Судана Омара аль-Башира неисламисту было сложно подняться по карьерной лестнице в суданском силовом аппарате (и не только там). Во-вторых, аль-Бурхан спустя некоторое время после военного переворота в октябре 2021 года назначил на должности руководителей военной разведки известных исламистов — генералов Абдель Наби аль-Махи и Абдельмонима Джаляля»,— сказал “Ъ” доцент РГГУ Сергей Серегичев. Он пояснил: «Суданские исламисты выступают за сильную централизацию страны, где приоритет отдается центру, а не так называемым национально-племенным окраинам, а дарфурская элита выступает за принцип "Всё Дарфуру, ничего Хартуму"».

Марианна Беленькая