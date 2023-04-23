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Коммерсантъ FM
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Около 140 человек запросили у посольства РФ эвакуацию из Судана

В российское посольство в Судане обратилось около 140 человек с просьбой эвакуировать их из страны. Речь идет не только о россиянах, но и о гражданах других стран. Всего в список российских граждан в Судане, которых учитывает диппредставительство, входят около 300 человек.

«Пока желание эвакуироваться изъявили порядка 140 человек, этот список растет не за счет российских граждан, они все уже определились, а за счет граждан СПГ и некоторых других стран»,— сказал посоло РФ в Хартуме Андрей Черновол «РИА Новости».

Эвакуация затрудняется тем, что «любой выезд из посольства связан с пересечением линии соприкосновения», отметил дипломат. Он считает выезд «очень рискованным шагом» даже при наличии гарантий с обеих сторон.

Вооруженное противостояние между регулярной армией Судана и Сил быстрого реагирования началось на прошлой неделе. Его причиной стала планируемая интеграция спецназа в вооруженные силы. В столкновениях погибли больше 400 человек, пострадали больше 3,5 тыс. Стороны уже предпринимали попытки договориться о перемирии, однако все они были сорваны.

Подробнее о столкновениях — в публикации «Ъ» «Судные дни Судана».

Леонид Уварчев

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