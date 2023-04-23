Американские дипломаты эвакуированы из Судана

Дипломаты американского посольства в Судане и члены их семей вывезены из столицы Судана Хартума по приказу президента Джо Байдена. Силы быстрого реагирования, которые противостоят регулярной армии, заявили, что обеспечили координацию военной миссии США. Эвакуацию у российского посольства ранее запросили около 140 человек.

Господин Байден поблагодарил военнослужащих, которые обеспечили проведение эвакуации за «непревзойденное мастерство». «И я благодарю Джибути, Эфиопию и Саудовскую Аравию, которые сыграли решающую роль в успехе нашей операции»,— говорится в его заявлении на сайте Белого дома. Он не уточнил, сколько человек было вывезено.

Президент США сообщил о приостановке работы посольства. Он призвал воюющие стороны прекратить огонь, обеспечить гуманитарный доступ и «уважать волю народа Судана». «Наша приверженность суданскому народу и будущему, которого он хочет для себя, неизменна»,— добавил господин Байден.

В российском посольстве сейчас находятся граждане РФ, которых эвакуировали из зоны боевых действий в Хартуме. Около 140 россиян и граждан других стран запросили у диппредставительства эвакуацию из страны. Однако, как сообщал посол Андрей Черновол, операция затрудняется тем, что «любой выезд из посольства связан с пересечением линии соприкосновения».

Вооруженное противостояние между регулярной армией Судана и Сил быстрого реагирования началось на прошлой неделе. Его причиной стала планируемая интеграция спецназа в вооруженные силы. В столкновениях погибли больше 400 человек, пострадали больше 3,5 тыс. Стороны уже предпринимали попытки договориться о перемирии, однако все они были сорваны.

Подробнее о столкновениях — в публикации «Ъ» «Судные дни Судана».

Леонид Уварчев