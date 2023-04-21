Число погибших в Судане возросло до 413 человек, пострадавших — до 3551

В Судане в ходе боестолкновений между регулярной армией и Силами быстрого реагирования (СБР) погибли не меньше 413 человек, свыше 3551 получили ранения. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

По данным профсоюза врачей Судана, в ходе боестолкновений погибли по меньшей мере 11 медицинских работников. Бомбардировкам сторон подверглись 14 больниц.

Вооруженное противостояние между регулярной армией и СБР началось на прошлой неделе. Его причиной стала планируемая интеграция последних в регулярную армию, что было условием соглашения о возвращении Судана к гражданскому правлению. Комитет врачей Судана сообщал о прекращении работы минимум 39 из 59 основных больниц республики.

Подробнее о столкновениях — в публикации «Ъ» «Судные дни Судана».

Милена Костерева