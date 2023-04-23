В Хартуме россияне эвакуированы из зоны боевых действий в посольство

Почти все россияне, которые находились в зоне боевых действий в столице Судана Хартуме, вывезены в российское посольство. В опасной ситуации остается только женщина с ребенком в здании Нубийской митрополии. Около 140 человек запросили у посольства эвакуации из страны.

В начале столкновений суданской армии и Сил быстрого реагирования россияне находились в шести–семи «горячих точках», рассказал посол Андрей Черновол. Он отметил, что «боевые действия начались одновременно, повсеместно и достаточно активно». «К счастью, нам оттуда (из зоны боевых действий.— "Ъ") людей вытащить удалось, кроме россиянки с ребенком в здании Нубийской митрополии. Это последняя точка, где отдельно от посольства находятся наши граждане, попавшие в опасную ситуацию. Всех, кто был в зоне боевых действий, удалось забрать в посольство»,— сказал господин Черновол «РИА Новости». Он не уточнил, сколько людей сейчас находятся в посольстве.

Россиянка с ребенком заблокированы в здании Нубийской митрополии почти неделю. Они вместе с другими людьми, которые оказались там, не могут выйти из-за обстрелов. По словам российского дипломата, посольство предприняло уже «не один десяток попыток вызволить их оттуда, попытки делались с обеих сторон линии соприкосновения». «К сожалению, эта церковь находится как раз на этой линии соприкосновения, поэтому гарантированно забрать их оттуда живыми и здоровыми пока не представилась возможность, а рисковать мы не хотим»,— добавил господин Черновол. По оценке дипломатов, женщине с ребенком на данный момент безопаснее оставаться в митрополии.

Россиянам, которые находятся в относительно безопасных местах вдали от линии соприкосновения, советовали не выходить на улицу и они соблюдают эту рекомендацию. Дипломаты поддерживают с ними связь.

Вооруженное противостояние между регулярной армией Судана и Сил быстрого реагирования началось на прошлой неделе. Его причиной стала планируемая интеграция спецназа в вооруженные силы. В столкновениях погибли больше 400 человек, пострадали больше 3,5 тыс. Стороны уже предпринимали попытки договориться о перемирии, однако все они были сорваны.

Подробнее о столкновениях — в публикации «Ъ» «Судные дни Судана».

Леонид Уварчев