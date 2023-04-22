Найденную в Белгороде авиабомбу ФАБ-500 вывезли на полигон

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что найденный сегодня снаряд вывезен с территории жилого сектора. Эвакуированные жители близлежащих 17 многоквартирных домов постепенно возвращаются в квартиры, добавил губернатор.

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на анонимный источник, речь идет об авиабомбе ФАБ-500. Она была найдена во дворе дома 15 по улице Шаландина на глубине 5-7 метров. После обнаружения снаряда власти организовали эвакуацию близлежащих 17 многоквартирных домов, в которых проживают более 3 тыс. человек. Для извлечения бомбы в районе перекрыли водоснабжение.

ФАБ-500 — 500-килограммовая авиабомба с фугасной боеголовкой. Она предназначена в том числе для поражения военно-промышленных объектов. ФАБ-500 использует моментальный и замедленный двигатель — последний позволяет наносить удары по целям под землей. При взрыве ФАБ-500 образуется воронка диаметром примерно 8,5 м, глубиной — 3 м.

ФАБ-500 — второй боеприпас, который сошел с истребителя-бомбардировщика Су-34 вечером 20 апреля. О том, что с Су-34 сошло два снаряда, а не один, стало известно только сегодня. Telegram-канал Baza сообщает, что ФАБ-500 снес балконы на трех этажах дома, после чего упал под землю. Первый боеприпас разорвался на пересечении проспекта Ватутина и улицы Губкина. В результате на дороге образовалась воронка радиусом 20 м, пострадали три человека.

Как сообщали в региональном МЧС, в связи с обнаружением боеприпаса в городе введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Снаряд невзрывоопасен, его вывезли на специальный полигон в Яковлевский городской округ для уничтожения.

Подробности — в публикации «Ъ» «Бетонобойка».

Лаура Кеффер