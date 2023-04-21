Бетонобойка

Белгородские власти рассчитывают к началу рабочей недели устранить основные последствия взрыва авиационной бомбы, упавшей в облцентре вечером 20 апреля с российского Су-34. Специалисты обследуют конструктивное состояние жилого дома, в котором пострадали несколько квартир. Его жители эвакуированы в пункт временного размещения. Гигантскую воронку, образовавшуюся от взрыва, планируют засыпать песком и заасфальтировать.

Власти восстанавливают последствия падения авиабомбы в густонаселенном районе на юге Белгорода. На месте происшествия в пятницу работали взрывотехники Минобороны, специалисты МЧС и Росгвардии. Эксперты проводили дополнительное обследование дома на улице Шаландина, чтобы гарантировать его жителям безопасность.

Поздно вечером 20 апреля в районе Харьковской горы в Белгороде, на перекрестке проспекта Ватутина и улицы Губкина произошел мощный взрыв. Жители нескольких домов сообщили, что перед ним слышали гул самолета, а после — почувствовали вибрацию в зданиях. На месте взрыва образовалась крупная воронка, три человека пострадали, повреждения получили шесть машин и четыре квартиры.

Министерство обороны Российской Федерации объяснило, что взрыв произошел в результате внештатного схода авиационной бомбы с истребителя Су-34 воздушно-космических сил, пролетавшего над Белгородом.

В ведомстве проводят расследование.

Профильные издания предположили, что в Белгороде могла упасть бетонобойная бомба типа БетАБ-500ШП, способная пробить броню толщиной до 550 мм и предназначенная для поражения взлетно-посадочных полос аэродромов и автострад. Официальной информации об упавшей бомбе нет.

После взрыва в Белгороде на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. «Не игнорируйте тревогу там, где она есть. Работает ПВО»,— написал в своем Telegram-канале глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, радиус воронки от взрыва в облцентре составил 20 м. Судя по фотографиям из соцсетей, снаряд уничтожил внушительную площадь асфальта и газона. Ударной волной припаркованную рядом с местом взрыва машину закинуло на крышу магазина на первом этаже многоэтажки, еще как минимум три автомобиля получили повреждения от разбросанных кусков асфальта. На месте взрыва обвалились деревья и столб линии электропередачи.

К утру выяснилось, что в результате происшествия пострадали три человека: одна женщина была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, а другая — из-за поднявшегося давления.

Их жизням ничего не угрожает. Еще одна женщина получила несколько ссадин.

Несмотря на отсутствие значительных повреждений в жилых квартирах, власти перестраховались и полностью расселили трехподъездный девятиэтажный дом на улице Шаландина. Некоторые жители уехали к родственникам, некоторым предоставили место в гостинице. Власти восстанавливают пострадавшие квартиры и обследуют конструктивное состояние дома. «Важно убедиться, что несущие конструкции в нормативном состоянии, и исключить возможные деформации в будущем,— объяснил мэр Валентин Демидов.— Предварительно на четвертом этаже потребуются проекты усиления и демонтажа железобетонных панелей. Конструктивную схему восстановят за счет металлоконструкций с заполнением бетоном».

На время восстановления дорожного полотна власти изменили схему движения транспорта по проспекту Ватутина — на участке от Губкина до Королева. Большой объем работ придется на выходные, чтобы построить новое твердое покрытие к началу интенсивного движения в рабочие дни.

Сергей Толмачев, Воронеж