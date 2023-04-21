Число пострадавших при взрыве в Белгороде выросло до трех

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о расселении пятиэтажного дома в Белгороде, который пострадал в результате взрыва, произошедшего вчера, 20 апреля в результате падения боеприпаса с российского самолета. По его словам, введется подготовка к строительной экспертизе несущих конструкций здания для проведения восстановительных работ. Он также сообщил, что число пострадавших при инциденте выросло до трех. В Минобороны РФ заявили, что взрыв произошел из-за нештатного падения боеприпаса с самолета Су-34 воздушно-космических сил России.

«Вчера вечером было принято решение перестраховаться, и полностью трехподъездный пятиэтажный дом был расселен. Проходила эвакуация под контролем сотрудников МЧС и главы города Валентина Демидова. Кто-то уехал к своим родственникам, всех, кому некуда было поехать, поселили в гостинице "Амакс". Жилье, питание будут обеспечены»,— сообщил губернатор в Telegram-канале.

Вячеслав Гладков также отметил, что из-за интенсивности движения на пересечении проспекта Ватутина и улицы Губкина в рабочие дни основную часть работ по восстановлению полотна проведут в субботу и воскресенье. «Очень большой объем работ необходимо выполнить, чтобы поврежденное полотно убрать, чтобы все-таки качественно улица была покрыта твердым покрытием. До понедельника полностью восстановительные работы должны быть завершены»,— уточнил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ника Лебедева, Коммерсантъ Фото: Ника Лебедева, Коммерсантъ

В результате взрыва пострадали три человека. Как уточнил губернатор, один человек получил закрытую черепно-мозговую травму. Еще у одной жительницы поднялось давление, ее доставили в больницу. Один человек от госпитализации отказался. «Тяжелые испытания выпали вчера вечером жителям Белгорода. Все вместе, я думаю, мы эти испытания пройдем»,— добавил он.

Взрыв произошел вечером 20 апреля на пересечении проспекта Ватутина и улицы Губкина. В результате там образовалась воронка радиусом 20 м, повалило расположенные поблизости столбы линии электропередачи.

Подробнее — в материале «Ъ» «Белгородская воронка».

Милена Костерева