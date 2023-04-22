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«Известия»: обнаруженная в центре Белгорода авиабомба ФАБ-500 находится на глубине 5 метров

Газета «Известия» со ссылкой на анонимный источник сообщает, что обнаруженная сегодня, 22 апреля, авиабомба, из-за которой в Белгороде объявлена эвакуация жителей 17 многоквартирных домов, залегает на глубине 5 м. Бомбу перевезут на полигон взрывотехники Минобороны.

ФАБ-500

ФАБ-500

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

ФАБ-500

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным издания, речь идет о 500-килограммовой авиабомбе ФАБ-500. Это второй боеприпас, который в результате нештатной ситуации сошел с истребителя-бомбардировщика Су-34, когда тот пролетал над Белгородом поздно вечером 20 апреля. Первый боеприпас разорвался на пересечении проспекта Ватутина и улицы Губкина, после чего там осталась воронка радиусом 20 м.

Также в результате падения первого боеприпаса в центре Белгорода повалило столбы линии электропередачи. Пострадали три человека, были выявлены разрушения в четырех квартирах. В Минобороны РФ заявили, что ЧП произошло из-за нештатного падения боеприпаса с Су-34.

Подробности — в материале «Ъ» «Бетонобойка».

Лаура Кеффер

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