«Известия»: обнаруженная в центре Белгорода авиабомба ФАБ-500 находится на глубине 5 метров

Газета «Известия» со ссылкой на анонимный источник сообщает, что обнаруженная сегодня, 22 апреля, авиабомба, из-за которой в Белгороде объявлена эвакуация жителей 17 многоквартирных домов, залегает на глубине 5 м. Бомбу перевезут на полигон взрывотехники Минобороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ФАБ-500

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ ФАБ-500

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным издания, речь идет о 500-килограммовой авиабомбе ФАБ-500. Это второй боеприпас, который в результате нештатной ситуации сошел с истребителя-бомбардировщика Су-34, когда тот пролетал над Белгородом поздно вечером 20 апреля. Первый боеприпас разорвался на пересечении проспекта Ватутина и улицы Губкина, после чего там осталась воронка радиусом 20 м.

Также в результате падения первого боеприпаса в центре Белгорода повалило столбы линии электропередачи. Пострадали три человека, были выявлены разрушения в четырех квартирах. В Минобороны РФ заявили, что ЧП произошло из-за нештатного падения боеприпаса с Су-34.

Подробности — в материале «Ъ» «Бетонобойка».

Лаура Кеффер