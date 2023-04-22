В Белгороде введен режим ЧС из-за найденной в центре города авиабомбы

В Белгороде введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за найденной неразорвавшейся авиабомбы в центре города. По экспертной оценке, боеприпас не взрывоопасен, сообщил глава управления МЧС по Белгородской области Сергей Потапов во время пресс-подхода.

«Сейчас специалисты-взрывотехники оценили обстановку. Боеприпас, по их мнению, не взрывопасен. После завершения эвакуационных мероприятий мы будем поднимать его с помощью автокрана и вывозить на специальный полигон в Яковлевский городской округ для уничтожения»,— сказал господин Потапов.

Сегодня, 22 апреля, днем глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о найденном во дворе дома 15 по улице Шаландина на глубине 5-7 метров «взрывоопасном предмете». Ее обнаружили при обследовании места, куда 20 апреля упала еще одна авиабомба. Власти объявили эвакуацию 17 жилых домов, в которых проживают около 3 тыс. человек.

Поздно вечером 20 апреля в центре Белгорода на пересечении проспекта Ватутина и улицы Губкина произошел взрыв. В результате образовалась воронка радиусом 20 м, расположенные поблизости столбы линии электропередачи повалило. Три человека пострадали. Минобороны России заявило, что ЧП произошло из-за «нештатного схода» боеприпаса с Су-34.

Подробности — в материале «Ъ» «Бетонобойка».

Олеся Павленко