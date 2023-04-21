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Коммерсантъ FM
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Губернатор сообщил о двух пострадавших при взрыве в Белгороде

В результате взрыва в Белгороде, по предварительным данным, пострадали два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В Минобороны РФ заявили, что взрыв произошел из-за нештатного падения боеприпаса с Су-34.

Господин Гладков уточнил, что пострадавшие — женщины, одна из которых получила ссадины и от госпитализации отказалась. Вторая с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести была доставлена в городскую больницу №2. Кроме того, повреждены четыре машины и выявлены разрушения в четырех квартирах в многоквартирном доме.

«По дому будет проведена экспертиза, если повреждена несущая стена, будем отселять весь подъезд»,— написал губернатор в Telegram. После взрыва был создан информационный штаб, который собирает данные обо всех повреждениях в городе.

ЧП произошло вчера, 20 апреля, вечером на пересечении проспекта Ватутина и улицы Губкина. В результате там образовалась воронка радиусом 20 м, повалило расположенные поблизости столбы линии электропередачи. На место происшествия прибыли мэр Белгорода Валентин Демидов и начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьев.

Подробности — в материале «Ъ» «Белгородская воронка».

Лаура Кеффер

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