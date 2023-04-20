Жители Белгорода сообщили о крупной воронке в центре города после взрыва

В центре Белгорода, на пересечении проспекта Ватутина и улицы Губкина, произошел мощный взрыв. Изначально фотографии с места происшествия распространяли местные жители. Позднее информацию подтвердил губернатор Белгородский области Вячеслав Гладков, уточнив, что на месте взрыва образовалась крупная воронка радиусом 20 метров. Пострадавших, по его информации, нет.

Случай произошел в десятках метров от жилых домов. Telegram-канал «Осторожно, новости» передает, что местные жители слышали громкий свист, а затем «грохот и взрыв». Одну из машин ударной волной откинуло на крышу магазина «Пятерочка». Telegram-канал Baza сообщает, что повреждена часть дома по улице Шаландина, в одной из квартир обнаружены осколки снаряда. Жители дома эвакуированы.

«Есть повреждения остекления в соседнем многоквартирном доме, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи»,— сообщил Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Причину взрыва он не уточнил.

На месте взрыва находятся мэр города Валентин Демидов, начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьев, все оперативные и аварийные службы.