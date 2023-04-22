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Коммерсантъ FM
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В центре Белгорода обнаружена неразорвавшаяся авиабомба, объявлена эвакуация 17 многоквартирных домов

В центре Белгорода саперы нашли «взрывоопасный предмет» при обследовании места, куда 20 апреля при нештатной ситуации упал снаряд с истребителя-бомбардировщика Су-34, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Видимо, речь идет об обнаружении еще одной авиабомбы. В связи с этим власти объявили эвакуацию 17 многоквартирных домов в радиусе 200 м от обнаруженного предмета. Речь идет о более 3 тыс. человек. Минобороны вывезет снаряд на полигон, где обезвредит его.

В Tekegram-канале господина Гладкова сообщается, что к 13:00 мск в районе дома №5А на Шаландина и в районе дома №30 на малой Губкина будут организованы два пункта сбора. К ним будут подаваться автобусы. Выделено 90 единиц транспорта. Эвакуация будет проводиться из домов:

  • ул. Шаландина, 15, 17, 13, 13а, 19, 21, 9;
  • ул. Губкина, 30, 32, 34, 38, 38а и 38б;
  • ул. Ватутина, 18б, 22а, 22, 16.

«Саперами был найден взрывоопасный предмет. Взрывотехники Минобороны РФ приняли решение обезвредить его на полигоне... Для обеспечения безопасности будем вывозить людей в пункты временного размещения, где есть все необходимое, начиная от воды и заканчивая горячим питанием»,— уточнил господин Гладков. Он добавил, что все дома, из которых вывозят жителей, будут находиться под охраной полиции.

Поздно вечером 20 апреля в центре Белгороде произошел взрыв на пересечении проспекта Ватутина и улицы Губкина. В результате там образовалась воронка радиусом 20 м, повалило расположенные поблизости столбы линии электропередачи. Пострадали три человека, также выявили разрушения в четырех квартирах в многоквартирном доме. В Минобороны РФ заявили, что ЧП произошло из-за нештатного падения боеприпаса с Су-34.

Подробности — в материале «Ъ» «Бетонобойка».

Лаура Кеффер

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