Московский политех перевел 11 студенческих групп на дистанционное обучение из-за случая заболевания корью

Руководство Московского политехнического университета перевело на дистанционный формат обучения студентов 11 учебных групп, которые контактировали с зараженным корью. Сам заболевший находится в больнице.

«В корпусах Московского политеха открыты прививочные пункты. Также организованы дезинфекция и работа бактерицидных облучателей, ежедневно проводится медицинское наблюдение всех контактных лиц»,— сообщили РБК в пресс-службе университета.

Администрация учреждения сообщила о заражении студента корью накануне, 19 апреля. На сегодняшний день других случаев кори в вузе не выявили.

На минувшей неделе Московский университет нефти и газа объявил внеплановые каникулы из-за выявленного случая заболевания корью. О симптомах кори у студента сообщал Московский авиационный институт, однако позднее информация не подтвердилась.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что заболевания корью зарегистрированы в 44 регионах. Ведомство считает, что, несмотря на осложнение эпидемиологической ситуации, системные ограничения не требуются. Госпожа Попова заверила, что очаги заболевания удается «очень быстро купировать».

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ FM» «Студенты поддаются кори».

Лусине Баласян