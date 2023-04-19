Студенты поддаются кори

Корь распространяется по столичным вузам: очередной случай заражения выявили в Московском политехе. Об этом сообщает администрация учреждения. Предварительно корь обнаружили и у двух студентов и в МИСиС, пишут Telegram-каналы. Но в пресс-службе вуза “Ъ FM” заявили, что подтвержденных случаев заражения среди учащихся и преподавателей нет. Ранее из-за инфицирования одного из студентов в Университете нефти и газа им. Губкина там был объявлен трехнедельный карантин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как остановить распространение кори? И помог бы тут локдаун? Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович считает, что в случае кори эффективен только локальный карантин, закрывать все вузы и школы смысла нет:

«Сейчас принимаются карантинные меры в очаге заражения. Объявлять локдауны нет необходимости.

Нужно просто понимать, насколько высок риск возникновения коревой инфекции. Это очень заразное заболевание, существенно более трансмиссивное, чем тот же COVID-19, и если были контакты с заболевшими, то следует проводить изоляционные мероприятия. Все это хорошо знают наши врачи. А предварительную или профилактическую изоляцию делать не стоит. Но надо обязательно проводить мероприятия в очаге, выяснять все связи, и всех тех, кто контактировал с заболевшими, безусловно, изолировать».

В середине марта о росте числа заболевших корью в России сообщал Роспотребнадзор. В ведомстве объясняли ситуацию прибытием непривитых граждан из стран ближнего зарубежья.

Какие меры были бы эффективны в борьбе с инфекцией? Главный научный сотрудник центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн подчеркнул, что остановить распространение кори помогла бы вакцинация:

«Студенты — это молодые люди. Скорее всего те, кто заболел, вообще не вакцинировались. Самое простое, что можно сделать сейчас, это выявлять невакцинированных и их прививать. Эффективный препарат-то имеется. Тем более это затронет не так много людей. Закрывать все учебные заведения нет смысла. Антитела к заболеванию вырабатываются в течение двух недель после прививки».

Сейчас иммунитет к кори имеют менее 30% россиян. Такие данные приводили эксперты лаборатории «Гемотест», которые проверили наличие антител к этому заболеванию у 17 тыс. граждан.

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Дарья Фоменко