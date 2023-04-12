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Университет кори и газа

РГУ им. И.М. Губкина ушел на «медицинские» каникулы

Столичный Университет нефти и газа объявил внеплановые каникулы из-за случая заболевания корью. Учебное заведение должно перейти в дистанционный формат на 21 день, а студенты должны вакцинироваться от кори. Инфекционисты назвали такие меры оправданными: они указывают, что существует риск распространения заболевания за пределы университета.

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

12 апреля на сайте РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина появилось объявление о том, что с 12 по 16 апреля в университете проводятся противоэпидемиологические мероприятия от кори. Вуз вынужденно объявил внеплановые каникулы, во время которых доступ студентов в здание университета будет закрыт. Также учащихся попросили загрузить данные о вакцинации против кори в личный кабинет на сайте вуза. В пресс-службе Губкинского университета ситуацию никак не прокомментировали, студенты также рассказали «Ъ», что пока не получали никакой официальной информации, помимо размещенного на сайте объявления.

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В управлении Роспотребнадзора по Москве сообщили, что в учебном заведении был обнаружен случай заражения корью у студента. Из-за этого университет должен на 21 день перейти в дистанционный формат. «В адрес руководителя вуза дано предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий»,— рассказали в пресс-службе ведомства.

Специалисты должны определить круг лиц, контактировавших с заболевшим, и организовать медицинское наблюдение за ними. Если ранее эти люди не были привиты от кори, в течении 72 часов они должны экстренно получить вакцину.

«Департаментом здравоохранения города Москвы для проведения вакцинации в общежитиях организовано восемь прививочных бригад. Кроме того, проводится вакцинация среди контактных лиц, проживающих по домашним адресам. Поликлиника, осуществляющая вакцинацию, обеспечена достаточным количеством противокоревой вакцины ЖКВ»,— добавили в Роспотребнадзоре.

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Согласно Национальному календарю профилактических прививок, вакцинация от кори проводится детям в двенадцать месяцев, а затем повторно в шесть лет. Во взрослом возрасте ревакцинация не нужна — считается, что у человека уже сформировался устойчивый иммунитет к заболеванию. Однако доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в разговоре с «Ъ» сообщил, что с начала 1990-х прививку от кори делали уже далеко не всем детям. По мнению эксперта, сейчас необходимо проводить «подчищающие вакцинации» взрослым, чтобы охватить людей, у которых нет антител.

Главный врач клиники «Лидер-медицина» инфекционист Евгений Тимаков рассказал «Ъ», что карантинные меры, введенные в Губкинском университете, вполне оправданы: «Корь является инфекционным высококонтагиозным заболеванием. Знать наверняка, сформирован ли у студентов коллективный иммунитет, в вузе не могут, поэтому закрытие необходимо как минимум для уточнения данных». По словам эксперта, если количество восприимчивых к кори людей среди контактировавших с заболевшим превышает 10%, есть риск распространения инфекции за пределы университета.

Полина Ячменникова

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