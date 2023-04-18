В Московском авиационном институте отменили анонсированный перевод на удаленку для профилактики кори

В Московском авиационном институте (МАИ) перевода на дистанционное обучение для профилактики кори, который вуз анонсировал в соцсетях, не будет. Об этом МАИ сообщает в Telegram-канале. По последней информации Роспотребнадзора, диагноз студента «корь» не был подтвержден, сообщает институт.

В МАИ отметили, что в связи с подозрением на это заболевание на территории вуза были организованы превентивные мероприятия, препятствующие распространению кори. Это было сделано в соответствии с предписанием управления Роспотребнадзора по Москве.

«Опасность распространения кори отсутствует, выявленных случаев заболевания нет. Ограничений на территории университета нет»,— сообщает МАИ. В комментарии к такому же посту института во «ВКонтакте» один из пользователей выложил скриншот приказа, в котором говорится о предстоящем переходе на дистанционное обучение с целью профилактики кори. В шапке документа заявлен Московский авиационный институт, приказ датирован 18 апреля и подписан проректором по учебной работе Дмитрием Козорезом.

«По результатам серологического исследования крови предварительный диагноз "корь" у студента МАИ не подтвердился. Ректору вуза направлена информация об отмене действующих ограничительных мероприятий»,— сообщили ТАСС в пресс-службе московского управления Роспотребнадзора. В МАИ агентству заявили о снятии ограничений.

Ранее в апреле на удаленку из-за кори отправили студентов Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Университет кори и газа».

Мария Федотова