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Что такое корь и чем она опасна

12 апреля Роспотребнадзор отправил студентов РГУ нефти и газа на дистанционное обучение на 21 день. Причиной стала вспышка кори. С 12 по 16 апреля в вузе объявлены каникулы, в которые студенты должны пройти вакцинацию от болезни. Что известно о кори — в материале «Ъ».

Корь — это острое инфекционное заболевание, одинаково тяжело протекающее как у детей, так и у взрослых. Оно передается воздушно-капельным путем. В ходе болезни у человека наблюдается лихорадка, температура до 40 градусов, конъюнктивит, боли в горле. На третий-четвертый день на коже появляется красная пятнистая сыпь. Она держится по всему телу в течение пяти-семи дней, затем постепенно исчезает. Человек остается заразным в течение первых восьми дней болезни.

Основной опасностью кори считаются осложнения, тяжелые формы проявляются примерно у 25% заболевших. Некоторые осложнения, такие как тяжелая пневмония, ложный круп, энцефалит, отиты и пиелонефриты, приводят к летальному исходу. Кроме того, после перенесенной кори у человека долго сохраняется сниженный иммунитет, из-за чего он с большей вероятностью может заразиться другой инфекцией, которая также будет протекать в тяжелой форме.

Отдельных препаратов против кори не существует. Противовирусные лекарства на нее не действуют. Антибиотики врачи назначают лишь при возникновении осложнений.

Однако существует вакцина, позволяющая избежать заболевания. В России эту прививку бесплатно делают детям в один год. В шесть лет проводится ревакцинация. Позже получить ее могут только граждане до 35 лет, ранее не болевшие корью, не сделавшие прививку своевременно или привитые однократно. Такие люди могут обратиться в больницу за бесплатной вакцинацией. Кроме того, прививку можно получить по эпидпоказаниям после контакта с инфицированным. Остальные граждане могут вакцинироваться на платной основе.

По данным ВОЗ, за восемь месяцев 2022 года зарегистрировано более 155,5 тыс. случаев заболевания корью в 153 странах, отмечаются летальные исходы. В ходе вспышки кори в России в 2019 году был зафиксирован 3521 случай заболевания.

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