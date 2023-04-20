Роспотребнадзор не видит необходимости в системных ограничениях для борьбы с корью

Заболевания корью зарегистрированы в 44 регионах, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, хотя эпидемиологическая ситуация осложняется, локальные очаги заболевания удается «очень быстро купировать». Роспотребнадзор не видит необходимости в системных ограничениях.

«Никаких ограничительных системных мер абсолютно не требуется в этой ситуации. Там, где они нужны,— локальные, они принимаются достаточно безболезненно и спокойно»,— сказала госпожа Попова журналистам в ходе визита в Саратов (цитата по «РИА Новости»).

По словам главы Роспотребнадзора, все меры реагирования известны и «давно хорошо прописаны». Среди них — иммунизация контактных в очаге заболевания. Госпожа Попова рассказала, что в России нет «отказов от иммунизации в очаге». «Мы проводим подчищающую иммунизацию. На сегодняшний день больше 30% от тех, кому запланировали подчищающую иммунизацию, уже привиты»,— добавила главный санитарный врач России. Она обратила внимание, что корь — давно известное, хорошо изученное и «хорошо профилактирующееся хорошей отечественной вакциной» заболевание.

О распространении кори в России — в материале «Ъ» «Университет кори и газа».

Леонид Уварчев