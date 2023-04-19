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Коммерсантъ FM
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Козловский подал в суд на активиста Бородина, обвинившего его в дискредитации армии

Пресненский суд Москвы 17 апреля зарегистрировал иск Данилы Козловского к главе Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталию Бородину. Тот попросил Генпрокуратуру проверить актера по статье о дискредитации армии (ч. 1. ст. 20.3.3. КоАП РФ). В ответ господин Козловский подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, заявили «РИА Новости» в суде.

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Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Фото: @vnborodin.ru

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Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Фото: @vnborodin.ru

Господин Бородин утверждает, что Данила Козловский высказывался против военной операции РФ на Украине. Он также акцентировал внимание на том, что актер уезжал в США. Господин Козловский объяснил, что в США живет его ребенок, но он не выезжал из России надолго, потому что регулярно играет здесь в театре, а призывы выйти на акции протеста, из-за которых его предложили проверить на экстремизм, были вырваны из контекста.

Виталий Бородин уже несколько раз обращался в Генпрокуратуру и другие ведомства с просьбой проверить российских деятелей культуры по ряду административных и уголовных статей. В частности, он попросил инициировать проверки в отношении Лии Ахеджаковой, Аллы Пугачевой, Семена Слепакова (признан иностранным агентом) , Дианы Арбениной, Валерия Меладзе.

Лаура Кеффер

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