Самозанятым просят оцифровать паспорта и кошельки
Профсоюз «Новый труд», представляющий интересы платформенных работников, направил в Минэкономики письмо с предложениями о социальных гарантиях для них. Таким работникам предлагается дать возможность формировать цифровой паспорт, который содержал бы информацию об их стаже и выполненных работах (с подтверждением в виде чеков от ФНС). Это, по мнению организации, может стать аналогом традиционной трудовой книжки и позволит самозанятым претендовать при наличии опыта на более высокий доход.
Также профсоюз выступает за создание цифровых кошельков. С 1 октября 2026 года платформы обязаны предоставлять самозанятым, добровольно участвующим в пенсионном, социальном и медицинском страховании, преференции в размере не менее 2,9% от их дохода (скидки, бонусы и компенсации внутри платформы). Сейчас их нельзя перенести, «обналичить» или направить на формирование стажа. Профсоюз предлагает изменить форму преференции, сохранив добровольность: по поручению исполнителя платформа сможет перечислять взносы напрямую в Соцфонд как платежный агент.