Самозанятым просят оцифровать паспорта и кошельки

Профсоюз «Новый труд», представляющий интересы платформенных работников, направил в Минэкономики письмо с предложениями о социальных гарантиях для них. Таким работникам предлагается дать возможность формировать цифровой паспорт, который содержал бы информацию об их стаже и выполненных работах (с подтверждением в виде чеков от ФНС). Это, по мнению организации, может стать аналогом традиционной трудовой книжки и позволит самозанятым претендовать при наличии опыта на более высокий доход.