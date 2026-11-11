Омбудсмена отправляют в онлайн

Идея заключается в создании преднадзорной инстанции, которая берет на себя большую часть споров и обеспечивает соблюдение площадками обязательных требований, отметил замминистра. В частности, омбудсмен может следить за корректностью карточек товаров на маркетплейсах для выявления нарушений, рассматривать споры между площадками и продавцами (если продавец уже обращался в маркетплейс, но не получил решения), помогать покупателям, которым не удалось решить проблему через площадку. Если снять вопросы не удается, материалы передаются в профильные ведомства (ФАС России, Роспотребнадзор и другие).