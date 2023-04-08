Генпрокуратуру попросили проверить Данилу Козловского на дискредитацию армии

На имя генпрокурора Игоря Краснова поступило обращение с просьбой проверить актера Данилу Козловского по статье о дискредитации армии. Инициатором стал глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин, который ранее направлял обращения для проверки деятельности Семена Слепакова, Дианы Арбениной, Валерия Меладзе и других.

Господин Бородин считает, что господин Козловский высказывался против военной операции РФ на Украине. В заявлении отмечается, что актер уезжал в США. «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» просит проверить артиста по ч. 1. ст. 20.3.3. КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан»).

По информации СМИ, господин Козловский намерен вернуться в Россию. Малый драматический театр сообщал, что актер продолжает работать в театре. Пресс-секретарь и брат артиста Егор Козловский отмечал, что запланированные в Москве и Санкт-Петербурге в апреле и мае спектакли с участием Данилы Козловского состоятся по расписанию.

Леонид Уварчев