FT: Украина запросит у Запада срочные поставки зенитных ракет

Украина на предстоящем в пятницу, 21 апреля, заседании контактной группы запросит у Запада срочные поставки зенитных ракет, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Как пишет издание, Киев опасается, что российские военные «начнут массированные бомбардировки».

Заседание контактной группы состоится на американской авиабазе Рамштайн в Германии. Страны Запада опасаются, что без надлежащей противовоздушной обороны запланированное Украиной контрнаступление может потерпеть неудачу, уточняет FT. Согласно документам, с которыми ознакомилась газета, в конце февраля США оценивали, что «к 23 мая способность Украины защищать свои войска на передовой будет полностью снижена».

«Тема противовоздушной обороны малой дальности все чаще поднимается украинцами. Если они используют все, это открывает пространство для военно-воздушных сил. Если Россия сможет проникнуть туда с помощью бомбардировщиков, у Украины будут проблемы»,— пояснил неназванный европейский чиновник.

В марте Bild со ссылкой на аналитиков НАТО сообщал, что основными направлениями контрнаступления Украины будут Луганск и Запорожье, также Киев хочет отрезать наземное сообщение России с Крымом. Из попавших в интернет в апреле документов Пентагона стало известно, что США прогнозируют скромные успехи Украины при контрнаступлении. Вашингтон ожидает начало украинского контрнаступления 30 апреля, сообщил Newsweek.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер