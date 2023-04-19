Что происходит после ввода войск России на Украину. День 420-й

Байден еще на год продлил запрет на заход в порты США для морских судов, связанных с Россией. Ночью в Брянской области беспилотник атаковал здание военкомата. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль допустил поставку вооружений Украине в случае возникновения серьезной угрозы для мирного населения. Как развиваются события — в трансляции «Ъ».

9:46. В Керчи предотвращена диверсия, там задержали мужчину, который готовил взрыв на объекте энергосистемы — ФСБ.

9:30. Financial Times: на заседании контактной группы по военной помощи в пятницу Украина запросит у западных союзников срочные поставки зенитных ракет.

9:24. На въездах на Крымский мост со стороны Крыма и Краснодарского края оборудуют не менее 40 новых пунктов досмотра транспорта, сообщил Росавтодор.

9:09. Минобороны РФ: в рамках проверки боеготовности флота восемь бомбардировщиков ТУ-22М3 провели патрулирование над Охотским и Японским морями.

8:49. МИД РФ: США обязаны выдать визы российским журналистам, чтобы они освещали участие Сергей Лаврова в работе Совбеза ООН.

8:32. CNN: Минэнерго США в письме от 17 марта 2023 года предупредило «Росатом», что на Запорожской АЭС есть американская техническая информация, подлежащая экспортному контролю.

8:27. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в интервью Reuters: страна может начать поставлять Украине вооружение в случае крупномасштабного нападения на гражданских лиц, массовых убийств или «серьезного нарушения законов войны».

8:24. Глава МИД РФ Сергей Лавров передал президенту Венесуэлы Николасу Мадуро приглашение Владимира Путина «посетить Россию в любой удобный момент».

8:23. Президент США Джо Байден еще на год продлил запрет на заход в порты США для морских судов, связанных с Россией, из-за продолжения спецоперации на территории Украины — пресс-служба Белого дома.

8:19. МИД Украины отозвал посла в Белоруссии Игоря Кизима для консультаций после встречи Александра Лукашенко и врио главы ДНР Дениса Пушилина.

8:17. Работа над новыми учебниками истории с разделами про спецоперацию еще идет, к 1 сентября 2023 года книги поступят в школы, сообщила «РИА Новости» замминистра просвещения Татьяна Васильева.

8:10. Ночью в городском округе Новозыбков в Брянской области беспилотник атаковал военкомат, в здании частично выбиты стекла, пострадавших нет — губернатор Александр Богомаз.

8:06. Сбербанк планирует полностью отказаться от американских банкоматов в ближайшие два-три года, рассказала руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка Татьяна Галкина.