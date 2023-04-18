Набиуллина рассказала о переговорной позиции по возвращению замороженных активов ЦБ

Центробанк (ЦБ) РФ работает над возвращением замороженных резервов в евро и долларах, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на выступлении перед фракцией КПРФ в Госдуме. По ее словам, у ЦБ есть переговорная позиция по этому вопросу.

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мы продолжаем работу по тому, чтобы наши резервы в евро и долларах вернуть. В частности, указом президента введены ограничения на вывод средств из России нерезидентами из недружественных стран. Это ответная мера, она и формирует переговорную позицию по этому вопросу»,— уточнила госпожа Набиуллина (цитата по «РИА Новости»).

Также глава ЦБ уточнила, что у России есть подушка безопасности в неподверженных санкциям активах.

Накануне генпрокурор США Меррик Гарленд заявил, что администрация президента использует новые полномочия, предоставленные Конгрессом, чтобы передать изъятые российские активы на восстановление Украины. В Евросоюзе также допускали конфискацию замороженных российских активов и передачу их Украине, но юридических оснований для такой меры пока нет. Это уже признали, в частности, власти Франции и Швейцарии. Страны G7 пообещали не размораживать российские активы до завершения конфликта в пользу Украины.

Считается, что под санкции подпало около $300 млрд российских резервов. Однако пока, по данным аналитиков, Западу удалось найти лишь $80–100 млрд из них.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер