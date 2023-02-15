Швейцария не нашла юридических оснований для передачи российских активов Украине

Федеральное управление юстиции (FJU) Швейцарии заявило, что конфискация частных российских активов будет нарушением конституции и «подорвет существующий правопорядок». Это также будет нарушением международных обязательств Швейцарии, отметили в FJU и добавили, что аналогичные конституционные права и гарантии есть и в других странах.

В пресс-релизе на сайте управления говорится, что этот вопрос рассматривала рабочая группа, в которую входят Государственный секретариат по экономическим вопросам, Государственный секретариат по международным финансам и Управление международного права. Их разъяснение запросил Федеральный совет (правительство) Швейцарии. Он подчеркнул, что продолжит оказывать поддержку Украине.

«Еще одним вопросом, обсуждаемым на международном уровне, является возможность конфискации валютных резервов российского центрального банка и других государственных активов. Также рассматривается вопрос о введении ужесточения уголовных наказаний за нарушение санкций. Швейцария внимательно следит за этими предложениями и вносит свой вклад в обсуждения»,— добавили в FJU.

Bloomberg в январе сообщал, что юридический комитет Еврокомиссии придумал механизм легальной передачи части замороженных резервов российского Центробанка на восстановление Украины. В комитете уточняли, что эти средства можно использовать при определенных условиях — в частности, они не должны быть экспроприированы, то есть позднее их придется вернуть России. МИД Франции говорил, что не может конфисковать замороженные активы россиян.

Первой страной, передавшей связанные с РФ активы Украине, стали США. В конце 2022 года президент США Джо Байден подписал закон, по которому Минюст США сможет передать часть конфискованных российских активов Госдепу, а тот уполномочен направлять их на помощь Украине. В начале февраля суд в Нью-Йорке разрешил Минфину США изъять $5,4 млн, которые связаны с российским бизнесменом Константином Малофеевым. По версии прокуратуры, он пытался перевести их своему партнеру в нарушение санкций США в 2015 году. Вашингтон впервые принял решение об изъятии активов россиян в пользу Киева.

Подробности — в публикации «Ъ FM» «Первый пошел».

Лаура Кеффер