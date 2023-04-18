Что происходит после ввода войск России на Украину. День 419-й

Владимир Путин посетил штабы группировки войск «Днепр» в Херсонской области и нацгвардии «Восток» в ЛНР. Главы МИД стран G7 намерены предотвращать поставки оружия в Россию из третьих стран и блокировать российские активы до завершения конфликта в пользу Украины. По данным The Washington Post, Египет отказался от поставок ракет РФ и начал производить боеприпасы для УкраиныКак развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:17. Депутаты фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» предложили отменить транспортный налог для участников спецоперации на территории Украины — ТАСС со ссылкой на законопроект.

9:16. Минобороны РФ: в рамках проверки боевой готовности Тихоокеанского флота два стратегических бомбардировщика Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами акваторий Берингова и Охотского морей.

8:56. В Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога — ресурс по оповещению.

8:47. G7 усилят экономические санкции против РФ — коммюнике.

8:44. Посол РФ в Германии Сергей Нечаев назвал «пробитием дна» публикацию газеты Welt с заголовком о «наиболее простом» способе завершения конфликта на Украине убийством Владимира Путина. «Это возмущает, но уже не удивляет»,— заявил он.

8:40. После переговоров властей Египта с американскими чиновниками в марте страна приостановила план тайных поставок ракет России и одобрила продажу артиллерийских снарядов в США для передачи Киеву— The Washington Post.

8:26. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин считает, что «поставить жирную точку» в спецоперации можно только с соблюдением интересов России.

8:17. Владимир Путин посетил штабы группировки войск «Днепр» в Херсонской области и нацгвардии «Восток» в ЛНР.

8:16. «В данном случае Бразилия повторяет российскую и китайскую пропаганду, совершенно не глядя на факты»,— заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. Так он прокомментировал высказывания президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы о том, что Вашингтон «поощряет войну» на Украине.

8:14. G7 будет блокировать российские активы до разрешения конфликта на территории Украины, РФ должна возместить причиненный ею ущерб — коммюнике.

8:13. G7 будет поддерживать Украину «так долго, сколько потребуется» — коммюнике.

8:13. G7 будет препятствовать поставкам оружия в Россию — коммюнике.

8:12. Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой и передал ему приглашение Владимира Путина посетить ПМЭФ.