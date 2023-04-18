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Коммерсантъ FM
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G7 обещала мешать поставкам оружия в РФ и не размораживать активы до «возмещения ущерба» Украине

G7 посвятила российско-украинскому конфликту один из разделов своего коммюнике по итогам встречи министров иностранных дел в Японии (.pdf). Среди прочего они обещали предотвращать поставки оружия в РФ из третьих стран и не размораживать российские активы до завершения конфликта в пользу Украины.

Что говорится в коммюнике по поводу российско-украинского конфликта:

  • G7 требует от России вывести войска из Украины.
  • Будет усилена координация «для предотвращения и реагирования на поставки оружия в Россию третьими сторонами», будут приниматься меры в отношении тех, кто «материально поддерживает российскую войну против Украины».
  • G7 привержена усилению санкций против России, «координации и полному их соблюдению».
  • G7 поддерживает усилия Международного уголовного суда и изучение вопроса о создании международного трибунала на базе судебной системы Украины.
  • В документе напоминается об обязательствах входящих в группу стран по снижению использования гражданской продукции из России, «предназначенной для применения в ядерной сфере».
  • Планы РФ по размещению ядерного оружия в Белоруссии называются неприемлемыми.
  • G7 призывает Россию вновь подтвердить недопустимость ядерной войны.
  • G7 будет поддерживать Украину «так долго, сколько потребуется».
  • Зерновая сделка критически важна для помощи в восстановлении украинского сельского хозяйства и «для предупреждения новых шоков для системы продовольствия».
  • G7 продолжит блокировать российские активы, пока конфликт не будет разрешен, с «устранением нарушений Россией суверенитета и территориальной целостности Украины». При этом урегулирование конфликта должно «гарантировать, что Россия возместит причиненный ею ущерб».

Главы МИДов стран—членов G7 провели встречу в японском курортном городе Каруидзава. Это последние переговоры перед намеченным на 19–21 мая саммитом «Группы семи» в Хиросиме. Япония ставит приоритетной темой поддержку Киева и усиление санкций против России. Вторая стратегическая задача, которую обсуждают на встрече в Каруидзаве,— разворот «семерки» в сторону стран «глобального Юга».

Подробнее — в материале «Ъ» «"Семерка" выбрала Хиросиму».

Леонид Уварчев

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