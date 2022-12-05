Атлантический совет: Западу удалось найти только треть из замороженных резервов России

США и страны Евросоюза пока не смогли в полной мере реализовать планы по аресту валютных резервов ЦБ России, следует из данных Атлантического совета (подведомственный НАТО американский аналитический центр, признан в России нежелательной организацией). Как пояснил замглавы центра геоэкономики организации Чарльз Личфилд, Западу удалось конфисковать лишь $80-100 млрд от общей суммы замороженных активов в $300 млрд.

«Нужно признать, что Центральный банк России не имеет доступа к этим суммам»,— написал господин Личфилд в материале эстонского издания Eesti Paevaleht. По его сведениям, западные страны не имеют представления о том, где именно находятся остальные заблокированные активы ЦБ.

Как пояснил аналитик Атлантического совет, «заморозка» активов де-факто означает запрет на их перевод в Россию для зарубежных банков, поскольку в случае проведения подобной транзакции финансовая организация лишится права на работу с долларами и евро. Однако часть банков в Азии или Африке может не отвечать на запросы стран Запада и не предоставлять им информацию.

На 1 января резервы Банка России составляли $612,9 млрд. Из этой суммы в странах которые ввели санкции было размещено больше половины: 15,7% в Германии, 9,9% — во Франции, 9,3% — в Японии, 6,4% — в США, 5,1% — в Великобритании, 2,7% — в Канаде и 2,5% в Австралии. Итого: 51,6% активов должно было находиться в странах, которые ввели санкции. Также в «недружественных валютах» оказалось 57,2% из международных резервов. Сам Банк России признавал, что под заморозку попало около половины всех международных резервов страны.

1 декабря газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщила, что представители Еврокомиссии (ЕК) подтвердили невозможность направления замороженных средств российского ЦБ на восстановление Украины. Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила создать специальный фонд из €300 млрд российских активов для компенсации ущерба, причиненного Украине.

Подробнее читайте в материале «Ъ FM» «Еврокомиссия тянется к активам».

Андрей Сапожников