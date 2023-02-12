МИД Франции: мы не можем конфисковать замороженные активы россиян на €1,3 млрд

Объем заблокированных активов россиян во Франции составляет €1,3 млрд, но Париж не может изъять их в пользу Украины, сообщила пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр. Он отметил, что пока для конфискации активов нет правовых инструментов.

«На текущем этапе европейские санкции предусматривают заморозку, то есть блокирование средств, и их нельзя конфисковать без судебного решения в связи с обходом этих санкций. Таким образом, сейчас нет возможности передать их Украине»,— сказала госпожа Лежандр телеканалу LCI (цитата по ТАСС). Она отметила, что сейчас Еврокомиссия работает над вопросом передачи конфискованных активов Украине.

В августе 2022 года Франция сообщала, что сумма замороженных активов россиян составляет €1,2 млрд. Кроме этого, по данным на март 2022 года, было заморожено €22 млрд активов российского Центробанка.

В Евросоюзе ранее допускали конфискацию замороженных российских активов, но говорили, что для этого необходимы соответствующие законодательные механизмы. По информации Bloomberg, юридический комитет Еврокомиссии нашел законную возможность использовать десятую часть замороженных активов российского Центробанка — €33,8 млрд — для восстановления Украины.

Леонид Уварчев