Соотечественники в тылу врага

Думская фракция «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) провела в понедельник круглый стол, посвященный актуальным проблемам «Русского мира». Участники мероприятия обсудили, как помочь соотечественникам за рубежом и упростить процедуру их возвращения в Россию, а также предложили создать для их защиты институт уполномоченного и ввести карту соотечественника, дающую право на безвизовый въезд в РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер СРЗП Сергей Миронов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Лидер СРЗП Сергей Миронов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Открывая круглый стол, лидер СРЗП Сергей Миронов заявил, что за рубежом живет порядка 30 млн соотечественников и сейчас, когда в недружественных странах «расцвела пышным цветом оголтелая русофобия», жить им становится «неспокойно и даже опасно». Возникает необходимость возвращаться на родину, которая не всегда встречает их с распростертыми объятиями: есть проблемы с получением гражданства, с трудоустройством и т. д., посетовал партиец. «Давно пора учредить институт уполномоченного по правам соотечественников при президенте РФ. Это снимет издержки узковедомственного подхода к этим проблемам со стороны различных структур»,— предложил господин Миронов. Он также считает нужным максимально упростить порядок получения гражданства для соотечественников: такую процедуру предусматривает законопроект о гражданстве, который депутаты СРЗП подготовили прошлым летом.

Напомним, новый президентский законопроект «О гражданстве» Дума приняла в первом чтении год назад, а второе было запланировано на 11 апреля, но рассмотрение отложили. Глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ) пояснил, что решил провести дополнительные консультации о предоставлении гражданства иностранцам, которые служат в армии РФ. 17 апреля комитет одобрил поправку об упрощенном принятии в гражданство иностранцев, заключивших контракт на службу в ВС РФ на срок не менее одного года. Второе чтение законопроекта запланировано на 18 апреля.

Сергей Миронов рассказал еще об одном предложении эсеров — введении карты соотечественника, которая дала бы право на безвизовый въезд в РФ и сняла проблемы, связанные с получением временной регистрации. А депутат Алексей Чепа добавил, что это предложение обсуждали и в Совете федерации, и в администрации президента, где «похвалили наработки» эсеров. «В этом году, возможно, карта заработает»,— оптимистично заявил господин Чепа.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова констатировала: «Сегодня, когда международная защита прав человека практически рухнула, ни один международный орган не отреагировал на русофобию». Она напомнила, что в этом году отмечается 75-летие Декларации прав человека ООН и «сегодня в ней нет ни одной статьи, которая не была бы нарушена именно по принципу дискриминации русскоязычного населения». Среди таких попранных прав госпожа Москалькова упомянула права на свободу передвижения, на выбор профессии и на пользование собственным имуществом: «К нам обращаются граждане, которых вынуждают продавать собственность за копейки, и средствами от продажи они не могут воспользоваться». Кроме того, многие россияне, живущие за рубежом, не могут получить там российский паспорт, а приехать за ним в Россию иногда невозможно, в том числе по финансовым причинам (см. “Ъ” от 18 апреля). Омбудсмен также выразила надежду на воссоздание комиссии по правам человека СНГ, «чтобы она стала новой диалоговой интеграционной площадкой», и пригласила депутатов поучаствовать в этой работе.

Замначальника главного управления по вопросам миграции МВД Виталий Яковлев доложил о результатах госпрограммы по содействию добровольному переселению соотечественников. С 2007 года по ней в Россию переехали более 1,2 млн человек, и МВД «постоянно работает над актуализацией документа». Так, в целях упрощения процедуры живущие в недружественных государствах соотечественники получили право подавать заявление не только в стране постоянного проживания, но и по месту пребывания. Также господин Яковлев пообещал, что МВД подключится к работе над прозвучавшими предложениями.

Затем слово взяли сами соотечественники. Председатель координационного совета организации российских соотечественников в США Елена Брэнсон рассказала о том, как в Америке ее объявили агентом иностранного влияния, после чего она вынуждена была вернуться в Россию.

«Я жила в США около десяти лет и чувствовала себя как в тылу врага»,— призналась госпожа Брэнсон.

По ее словам, после 2014 года русская диаспора в США сплотилась и многие хотят переехать в Россию. Но, например, православные американцы, желающие «купить в России домик в деревне и жить в обществе, которое поддерживает традиционные ценности», не подпадают под программу переселения соотечественников.

Координатор «Бессмертного полка» в Таллине Алексей Есаков, которого в мае 2022 года депортировали из Эстонии, тоже отметил: «В недружественных странах наши соотечественники сейчас как партизаны за линией фронта». А одной из главных проблем при переезде он назвал регистрацию по месту жительства, которую приходится «делать по коррупционной схеме за деньги». Поэтому активист предложил сделать так, чтобы регистрацию можно было получать по месту пребывания с указанием телефона без привязки к собственнику жилплощади.

Собкор ИА «Спутник» в Латвии Алексей Стефанов пожаловался, что срок рассмотрения заявления для получения вида на жительство в России составляет четыре месяца, в течение которых человек не может работать и получать доход, да еще и приходится дважды платить за регистрацию, которая дается на три месяца. К тому же «МВД ставит палки в колеса тем, кто подает документы», добавил он: «Сотрудники отфутболивают из-за каждой запятой». По его словам, в ближайшем будущем из Прибалтики может быть выдворено большое количество людей и нужно заранее подумать о том, где их разместить.

По итогам обсуждения член Центральной контрольно-ревизионной комиссии СРЗП Александр Романович пообещал, что все прозвучавшие предложения эсеры учтут в своих планах.

Ксения Веретенникова