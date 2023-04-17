Уехавшим достают из широких штанин

Уехавшим из России на длительные сроки гражданам могут разрешить получать в консульских учреждениях как заграничные, так и общегражданские паспорта. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова, ранее выдвинувшая инициативу, сообщила, что МИД и МВД РФ согласились с этим предложением. Впрочем, в дипломатическом ведомстве “Ъ” заявили, что пока лишь «прорабатывают» такую идею. Возможность оформления внутренних паспортов за границей «найдет отклик» у проживающих там соотечественников, продолжающих вести дела в России, считает юрист. При этом он напоминает, что в таком случае у них больше не будет и «возможности избегать обязанности» получить паспорт, ссылаясь на физическое отсутствие в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Москалькова полагает, что будет дальновидно начать выдачу общегражданских паспортов в консульских учреждениях

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Татьяна Москалькова полагает, что будет дальновидно начать выдачу общегражданских паспортов в консульских учреждениях

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

О том, что в МИДе и МВД согласны с ее предложением наладить выдачу общегражданских (внутренних) паспортов гражданам, находящимся за рубежом, госпожа Москалькова сообщила в Госдуме на мероприятии, посвященном «актуальным проблемам Русского мира». «Большое количество граждан России продолжает проживать за рубежом»,— сообщила уполномоченный по правам человека в РФ, не уточнив, впрочем, их количество. «Но паспорт гражданина России они не могут получить за рубежом, они должны приехать на территорию России»,— добавила Татьяна Москалькова. Она подчеркнула, что в МИД и МВД РФ согласны с ее предложением, «но тем не менее вопрос сегодня не решен». Отметим, в декабре 2022 года аналитики Альфа-банка сообщали (со ссылкой на статистические данные о рынке труда и потреблении) о том, что в третьем квартале прошлого года Россию покинули около 1,2 млн человек.

Впервые с идеей выдавать общегражданские паспорта гражданам России в заграничных консульских учреждениях госпожа Москалькова выступила в ноябре 2022 года. С просьбой наделить консульства соответствующими полномочиями омбудсмен, по ее словам, обратилась в правительство РФ. Отметим, что нынешнее выступление уполномоченного по правам человека в РФ проходит на фоне дискуссии о новой редакции закона «О гражданстве». 5 апреля комитет Госдумы по делам СНГ рекомендовал парламенту принять во втором чтении соответствующий законопроект. Среди одобренных комитетом поправок фигурируют как новые основания для прекращения приобретенного гражданства (например, дискредитация армии, призывы к экстремизму и посягательство на жизнь госдеятеля), так и норма, отменяющая необходимость согласия родителя-иностранца на получение гражданства РФ ребенком, родившимся за границей. С этой идеей выступали как депутаты-единороссы Константин Затулин и Татьяна Буцкая, так и сама госпожа Москалькова. При этом в аппарате омбудсмена затруднились уточнить, была ли в поданном в комитет Госдумы по делам СНГ пакете предложений поправка о выдаче внутренних паспортов за рубежом, как и оперативно прокомментировать, какие действия должны последовать после согласия МИДа и МВД с инициативой Татьяны Москальковой.

В МИД РФ “Ъ” подтвердили, что получили обращение омбудсмена о наделении диппредставительств и консульских учреждений РФ полномочиям выдавать внутренние паспорта «россиянам, постоянно проживающим за рубежом».

При этом в ведомстве уточнили, что пока лишь прорабатывают вопрос «в межведомственном формате с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти».

Юрист Tomashevskaya & Partners Алена Шныпко напоминает, что по законодательству общегражданский паспорт выдается органами МВД на территории РФ, а в функции консульских учреждений входит лишь оформление загранпаспортов. Для изменения порядка потребуется вносить правки в постановление правительства РФ №828 (утверждает положение о паспорте гражданина) и в федеральный закон №154 о консульском уставе РФ, говорит госпожа Шныпко. Как заграничный, так и внутренний паспорт — документы, удостоверяющие личность и подтверждающие наличие гражданства РФ, поясняет юрист, которая считает некорректным утверждение, что какой-то из документов дает больше прав с юридической точки зрения. «Но на практике есть случаи, когда без внутреннего паспорта сложно реализовать свои права. Например, если ребенок проживает за границей и проходит домашнее обучение, по достижении 14 лет не получает внутренний паспорт, а затем прилетает в Россию для сдачи выпускных экзаменов в школе, то записаться на экзамен он не сможет до тех пор, пока не получит паспорт»,— рассуждает госпожа Шныпко. Возможность получения внутренних паспортов за границей «найдет отклик» у постоянно проживающих за границей, продолжающих вести дела в России, считает юрист, но напоминает, что процедура оформления этих документов является обязанностью граждан и «больше не будет возможности ее избегать со ссылкой на физическое отсутствие в стране».

Александр Воронов, Анастасия Домбицкая