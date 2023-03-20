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Коммерсантъ FM
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Президент попросил предъявить паспорта

Владимир Путин поставил перед полицией задачи на будущее

Более полумиллиона преступлений в прошлом году в России было совершено с использованием информационных технологий. При этом уменьшилось число тяжких и особо тяжких преступлений. Об этом говорилось на расширенной коллегии Министерства внутренних дел, подводившей итоги работы за год. А особое внимание президент Владимир Путин, который принял участие в работе коллегии, обратил на необходимость обеспечить в кратчайшие сроки российскими паспортами жителей новых территорий и решить другие миграционные проблемы.

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Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

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Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Статистика показывает, что в 2022 году удалось улучшить целый ряд важных показателей,— сказал, выступая на коллегии МВД, Владимир Путин.— Так, повысилась раскрываемость преступлений. Об этой проблеме мы говорили неоднократно, и важно, что определенная позитивная тенденция здесь, безусловно, наметилась. Среди других положительных изменений отмечу более активную работу по обеспечению безопасности дорожного движения, порядка на улицах и в местах массового пребывания граждан, на транспорте. Последовательно пресекались попытки разного рода радикалов дестабилизировать общественно-политическую ситуацию».

При этом президент отметил, что за прошлый год возросло количество преступлений экстремистской направленности, а также совершенных с использованием информационных технологий.

«По итогам 2022 года число таких преступлений уже превысило полмиллиона и составило четверть от всех уголовно наказуемых правонарушений,— сказал Владимир Путин.— …Важно постоянно информировать граждан о новых разновидностях подобных преступлений, учить, как обезопасить себя от этих преступлений, в целом повышать "цифровую" грамотность людей».

Глава государства вновь напомнил о необходимости защиты честного бизнеса. «Прошу контролировать обоснованность возбуждения уголовных дел в отношении предпринимателей… Вместе с тем, конечно же, вы должны и впредь… жестко пресекать правонарушения, использование незаконных теневых схем и, конечно, хищений бюджетных средств, прежде всего выделяемых сегодня на реализацию гособоронзаказа, нацпроектов, наших демографических мер, программ импортозамещения и поддержки бизнеса».

Отдельно Владимир Путин остановился на вопросах миграции. «Что необходимо сделать,— отметил он.— Прежде всего, оперативно отладить все административные процедуры, связанные с миграцией, максимально перевести их в "цифру", сделать понятными, четкими и доступными. Имею в виду получение гражданства, оформление вида на жительство, разрешения на работу и других документов».

Значительная часть выступления Владимира Путина так или иначе касалась СВО. Похвалив полицейских за «мужественные и смелые действия» в зоне операции, в том числе по эвакуации мирных граждан из зоны боевых действий, он отметил важность скорейшей комплектации на новых территориях структур МВД, в том числе с привлечением местных кадров, обеспечения этих подразделений современной спецтехникой, информационными системами и средствами связи.

При этом Владимир Путин особо подчеркнул, что на новых территориях «граждане, которые там проживают, те, кто стали гражданами Российской Федерации, конечно, рассчитывают на то, что все в спокойном рабочем режиме будет приведено в нормальное состояние и будет налажена эффективная, полноценная, профессиональная, высокопрофессиональная работа по защите их прав и интересов».

«Ну а некоторые вещи, о которых мы с министром говорили сегодня с утра и сейчас по дороге еще к вам, такие формальные вещи, как выдача паспортов… Во-первых, все длится очень долго, месяцами, и в очередях надо стоять там немерено по времени. Кто этим занимается? Эти люди должны ответственно подойти к решению этой задачи».

В свою очередь министр внутренних дел генерал полиции РФ Владимир Колокольцев сообщил, что с марта прошлого года в приграничных регионах создано 15 сводных отрядов полиции, позднее еще два были развернуты в ДНР и ЛНР. В зоне спецоперации изъято почти 1200 единиц оружия, около 800 тыс. боеприпасов и взрывных устройств, бронетехника и беспилотные летательные аппараты. Подразделениям полиции на новых территориях, по словам министра, поставляются материально-технические средства, например мобильные взрывотехнические, криминалистические и ДНК-лаборатории.

По словам Владимира Колокольцева, из года в год тяжких и особо тяжких преступлений становится все меньше

По словам Владимира Колокольцева, из года в год тяжких и особо тяжких преступлений становится все меньше

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

По словам Владимира Колокольцева, из года в год тяжких и особо тяжких преступлений становится все меньше

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Кроме того, он сообщил, что за год было выявлено 5 тыс. административных правонарушений и 41 преступление, связанных с дискредитацией вооруженных сил. «Также полицейскими задокументировано почти 90 фактов заведомо недостоверных публикаций о нашей армии»,— добавил министр.

Что касается криминогенной обстановки в стране в целом, то Владимир Колокольцев отметил, что в прошлом году «в поле зрения органов внутренних дел находилось свыше ста инцидентов, которые могли привести к эскалации межнациональной напряженности», но все они «своевременно купированы».

По его словам, министерство внимательно следит за соблюдением миграционного законодательства. «В отчетном периоде на 17% больше установлено фактов организации незаконной миграции и на 11% — случаев фиктивной постановки иностранцев на учет,— сообщил глава МВД.— Результатом комплексного подхода стало увеличение более чем в 2,5 раза количества лиц, выдворенных и депортированных за пределы России».

Владимир Колокольцев отчитался в Совете федерации о работе МВД в новых условиях

Тем временем, отметил господин Колокольцев, с момента референдума за выдачей российских паспортов обратились свыше 800 тыс. граждан: «Мы наблюдаем устойчивый рост поданных заявлений в каждом последующем месяце. Сейчас их поступает порядка 17 тыс. ежедневно».

В целом же в прошедшем году, по словам Владимира Колокольцева, уменьшилось общее число преступлений, включая тяжкие и особо тяжкие: по-прежнему ежегодно сокращается число разбоев, грабежей, фактов причинения тяжкого вреда здоровью. Повысилась раскрываемость: «По наиболее опасным посягательствам против личности — убийствам, изнасилованиям, фактам причинения тяжкого вреда здоровью — она уже превышает 95%». А «на фоне многократно возросших рисков незаконного оборота оружия» сотрудники МВД совместно с коллегами из ФСБ и Росгвардии выявили свыше 22 тыс. таких преступлений.

Александр Игорев

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