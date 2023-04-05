Поправки на злобу дня

Комитет Госдумы по делам СНГ в среду рекомендовал принять во втором чтении новую редакцию закона «О гражданстве РФ». Среди одобренных поправок — новые основания для прекращения приобретенного гражданства, к которым отнесены, например, дискредитация армии, призывы к экстремизму, посягательство на жизнь госдеятеля и организация вооруженного мятежа. В целом число статей Уголовного кодекса (УК), приговор по которым может стать основанием для прекращения приобретенного гражданства, увеличилось с 35 до 94. В то же время комитет отказался внести в текст документа понятие «соотечественники за рубежом» и лишить опекунов-иностранцев возможности прекращать российское гражданство ребенка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Президентский законопроект о гражданстве был принят в первом чтении год назад. Он расширяет полномочия главы государства по определению категорий лиц, имеющих право на упрощенное получение гражданства РФ; сокращает требования при приеме в российское гражданство более чем к 20 категориям лиц; вводит институт прекращения гражданства РФ вместо отмены решения о приеме в гражданство. Кроме того, расширяется список преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение приобретенного гражданства: в него добавились некоторые тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Ко второму чтению профильный комитет по делам СНГ одобрил поправки сенаторов Андрея Клишаса, Андрея Яцкина, Виктора Бондарева и Григория Карасина, пополняющие этот перечень другими преступлениями. Среди них — дезертирство, нарушение территориальной целостности РФ и дискредитация армии.

Также прекращение гражданства могут повлечь за собой публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, вооруженный мятеж, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля.

Первый зампред комитета Константин Затулин («Единая Россия») считает это «шагом в неверном направлении». «Между первым и вторым чтениями число поводов к тому, чтобы в соответствии с решениями судов прекратить гражданство, увеличилось с 35 статей УК до 94. Там есть тяжелые преступления. Но для борьбы с ними есть суды и тюрьмы. Зачем при этом еще и лишать гражданства? И что потом делать с этими людьми, когда они, лишенные гражданства, выйдут на свободу? Мне кажется, это сделано на злобу дня»,— сказал депутат “Ъ”. Он полагает, что такой подход разделяет россиян на две неравноправные категории: получившие гражданство по рождению и те, кто приобрел его в совершеннолетнем возрасте по различным основаниям. По мнению господина Затулина, «такая сегрегация произведет отталкивающее впечатление» на жителей новых территорий, вошедших в состав РФ.

При этом Константин Затулин позитивно оценивает одобрение поправки, отменяющей условие, по которому родитель-иностранец должен давать согласие на получение гражданства РФ ребенком, родившимся в смешанном браке за границей (авторами выступили сам господин Затулин, единоросс Татьяна Буцкая и глава комитета по делам СНГ коммунист Леонид Калашников). Но «поводов для неудовлетворения больше», признает единоросс. Так, комитет отклонил его предложения внести в закон понятие «соотечественники за рубежом» и восстановить право живущих в России граждан Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины на упрощенное получение гражданства РФ. В законопроекте это право реализуется посредством указа президента.

В то же время комитет рекомендовал к принятию поправку единоросса Артема Турова, согласно которой участники госпрограммы переселения в РФ соотечественников могут получить гражданство без соблюдения требований о пятилетнем проживании в России, владении русским языком и знании российской истории и основ законодательства.

Еще одна одобренная поправка господина Турова дает возможность получить гражданство по решению президента на основании обращения АНО «Россия — страна возможностей» (оно проводит кадровый конкурс «Лидеры России»). Также было принято предложение единоросса, согласно которому выход из российского гражданства не допускается, если россиянин имеет «не выполненное перед РФ обязательство, установленное законом» (в варианте первого чтения говорилось только о конкретных основаниях — неуплаченных штрафах, налогах и сборах).

А вот поправку главы думского комитета по вопросам семьи Нины Останиной (КПРФ) о том, что гражданство ребенка не может быть прекращено его опекунами-иностранцами, комитет рекомендовал к отклонению. Аналогичные предложения поступили от Алексея Корниенко (КПРФ) и вице-спикера Петра Толстого (ЕР), но тоже были отвергнуты. Госпожа Останина заявила “Ъ”, что будет выносить свою поправку на отдельное голосование. «Если дети родились у нас в стране и оказались за ее пределами, они должны иметь возможность оставаться гражданами РФ. В условиях убыли населения мы не можем так расточительно относиться к человеческому капиталу»,— пояснила она.

Дума планирует рассмотреть законопроект «О гражданстве» во втором чтении 11 апреля.

Ксения Веретенникова