Специальная гражданская операция

Группа сенаторов внесла в Госдуму поправки о прекращении приобретенного гражданства РФ за преступления против военной службы, совершенные в период мобилизации или военного положения. Они расширяют перечень оснований для аналогичных санкций, содержащийся в президентском законопроекте о гражданстве, который был принят в первом чтении в апреле. В то же время поправок о лишении гражданства за дискредитацию армии и ряд других «новых» преступлений, о внесении которых накануне сообщили государственные СМИ, в профильном комитете пока нет, сообщили “Ъ” в Думе. Принять новый закон о гражданстве депутаты рассчитывают до конца года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Поправки к законопроекту «О гражданстве», разработанные сенаторами Андреем Яцкиным, Григорием Карасиным, Виктором Бондаревым и Андреем Клишасом, разместил 14 ноября в своем Telegram-канале господин Клишас, возглавляющий в Совете федерации комитет по конституционному законодательству. Авторы предлагают расширить содержащийся в проекте перечень преступлений, совершение которых влечет прекращение приобретенного гражданства России, добавив в него 14 статей из главы 33 УК РФ «Преступления против военной службы». Это, в частности, добровольная сдача в плен, неисполнение приказа, дезертирство, самовольное оставление военной части или места службы, уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни, нарушение правил несения боевого дежурства, пограничной и караульной службы, умышленное или по неосторожности уничтожение либо повреждение военного имущества, а также его утрата. Речь идет о совершении этих преступлений в период мобилизации, военного положения, в военное время либо в условиях ведения боевых действий.

«Это вполне оправданно, так как совершение таких деяний в указанные периоды создает серьезную угрозу для безопасности страны»,— пояснил Андрей Клишас.

Поправки предложены ко второму чтению новой редакции закона «О гражданстве», который должен заменить действующий закон. Проект был внесен президентом в конце 2021 года и принят в первом чтении 5 апреля 2022 года. Он предусматривает сокращение требований более чем к 20 категориям претендентов на приобретение российского гражданства. Одновременно вводится институт прекращения гражданства для получивших его иностранцев за сообщение ложных сведений или совершение ряда преступлений (наряду с терроризмом это тяжкие преступления против государства или связанные с оборотом наркотиков).

Ранее, утром 13 ноября, «РИА Новости» сообщило, что Владимир Путин якобы внес в Думу поправки к своему проекту, предлагающие лишать приобретенного гражданства за фейки об армии и ее дискредитацию, участие в нежелательных организациях, а также призывы к нарушению территориальной целостности РФ. Инициативу даже успели прокомментировать статусные единороссы: глава комитета по безопасности Василий Пискарев заявил, что поправки «абсолютно справедливы», первый заместитель главы фракции «Единой России» (ЕР) Дмитрий Вяткин пообещал, что депутаты оперативно их рассмотрят, а глава комитета по контролю Олег Морозов — что они «правомерны по смыслу».

Между тем глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ) в понедельник заверил “Ъ”, что таких поправок в его комитет не поступало. Всего к законопроекту, по его словам, предложено свыше 60 поправок, в том числе от сенаторов. Спешки с рассмотрением президентского проекта во втором чтении нет, но до конца года его надо принять, отметил депутат. Комментируя предложения о расширении перечня оснований для прекращения гражданства, он сказал, что выступает против того, чтобы массово перетаскивать статьи УК РФ в закон «О гражданстве».

Семнадцать из внесенных в комитет поправок предложил первый заместитель главы комитета Константин Затулин (ЕР), но, по его словам, государственно-правовое управление президента их не одобрило. Идею с прекращением гражданства за дискредитацию армии единоросс не одобрил: по его словам, она «двусмысленная», так как критика может быть «добросовестной».

Источник “Ъ” во фракции ЕР подтвердил, что на данный момент таких поправок нет, «тем более от президента», а комментировавшие их единороссы просто «доверились агентству».

Напомним, что 20 сентября, за день до объявления частичной мобилизации, Госдума приняла поправки к действующему закону «О гражданстве», согласно которым иностранцы, заключившие как минимум годичный контракт о прохождении службы в российской армии, могут получить гражданство РФ в облегченном порядке и без предоставления вида на жительство. О числе лиц, воспользовавшихся данной льготой, не сообщалось.

Мария Макутина