Родителей-иностранцев лишат права вето

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила в профильный комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками свои предложения ко второму чтению новой редакции закона «О гражданстве РФ». Омбудсмен предлагает отменить условие, по которому родитель-иностранец должен давать согласие на получение российского гражданства ребенком, родившимся за границей. Как сообщил “Ъ” первый зампред комитета по делам СНГ Константин Затулин («Единая Россия»), эта давняя идея долгое время не находила понимания в администрации президента, но сейчас решено пойти навстречу ее сторонникам. В то же время, по словам депутата, пока не удалось убедить чиновников в необходимости закрепить в новом законе понятие «соотечественники» и упростить для них получение гражданства. Второе чтение законопроекта может пройти уже в апреле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Москалькова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Татьяна Москалькова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Президентский законопроект о гражданстве был внесен в Думу в конце 2021 года и одобрен в первом чтении более года назад — 5 марта 2022 года. Напомним, документ расширяет полномочия главы государства по определению категорий лиц, имеющих право на упрощенное получение гражданства РФ (в действующей редакции он определяет их только в гуманитарных целях, теперь же — в любых). Сокращаются требования при приеме в российское гражданство более чем к 20 категориям лиц. Среди них — граждане бывшего СССР и их дети, участники госпрограммы по добровольному переселению в РФ соотечественников и т. д. Проект также предусматривает упрощенное получение гражданства в связи с браком только при наличии у супругов общего ребенка.

Еще одна новелла вводит институт прекращения гражданства РФ (раньше в законодательстве было лишь понятие отмены решения о приеме в гражданство). Также документ расширяет перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение гражданства РФ. В него добавлены некоторые тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Срок предоставления поправок ко второму чтению законопроекта истек еще в апреле прошлого года. В октябре 2022 года председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ) говорил, что до конца года законопроект будет принят, однако этого не произошло.

«Государственно-правовое управление президента сейчас формулирует свою точку зрения. Есть предложение внести некие поправки с учетом текущей ситуации. Но настрой в последнее время на то, чтобы как можно быстрее принять законопроект»,— рассказал “Ъ” Константин Затулин. По его словам, второе чтение законопроекта может пройти уже в апреле.

Как пояснил депутат, «с большим трудом» удалось решить вопрос устранения неравенства между детьми, родившимися в смешанных браках в России и за рубежом. По действующему закону детям, которые родились в России, гражданство предоставляется по заявлению родителя-россиянина. Если же семья живет за пределами РФ, то кроме заявления родителя-россиянина требуется еще и согласие родителя-иностранца. «То есть родитель-иностранец обретает право вето — давать российское гражданство ребенку или не давать. Это привело к десяткам человеческих трагедий»,— отметил господин Затулин. По его словам, он трижды вносил поправки для устранения этого неравенства, аналогичной позиции придерживался и МИД, но дело не двигалось, пока инициативу не поддержал зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, возглавивший в Совбезе комиссию по совершенствованию государственной миграционной политики.

В субботу стало известно, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила в комитет Думы по делам СНГ свои предложения о том, чтобы родившийся за пределами РФ ребенок, один из родителей которого гражданин РФ, мог получить российское гражданство по рождению. Также она предлагает исключить из нынешней редакции законопроекта положение, согласно которому родитель-россиянин для принятия ребенка в российское гражданство должен предоставить нотариально заверенное согласие второго родителя.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой (ЕР), в свою очередь, внес поправку, согласно которой усыновители-иностранцы не смогут подать заявление о прекращении российского гражданства ребенка. Аналогичные поправки подготовили глава думского комитета по делам семьи Нина Останина и депутат Алексей Корниенко (оба — КПРФ). «Очень надеюсь, что наши позиции с Петром Олеговичем (Толстым.— “Ъ”) совпали,— сказала “Ъ” госпожа Останина.— Причины этой поправки понятны: вызов нам брошен не только извне, геополитический, но и внутриполитический, потому что демографическая ситуация заставляет нас бороться за каждого ребенка, у которого есть право оставаться гражданином России».

Вместе с тем Константин Затулин отмечает, что пока не нашло понимания в администрации президента его предложение зафиксировать в законопроекте понятие «соотечественники», для которых было бы предусмотрено упрощенное получение гражданства. «Не могу согласиться с тем, что в законопроекте, как и в действующем законе, не употребляется понятие "соотечественник". Еще в 1999 году был принят закон о государственной политике в отношении соотечественников за рубежом, в 2010 году он был изменен, и везде содержалось обещание соотечественникам, что они имеют право на упрощенное получение гражданства России»,— пояснил депутат. По его словам, оппоненты говорят о расплывчатости этого определения, в то же время оно есть в законе о господдержке соотечественников и на основании этого определения они получают гражданство в рамках госпрограммы содействия добровольному переселению соотечественников в Россию.

Ксения Веретенникова