Министр аграрной политики Украины прибыл в Польшу на переговоры по возобновлению транзита зерна

Украина будет стремиться обеспечить возобновление транзита продовольствия и зерна через Польшу, заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский. Эту тему будут обсуждать на переговорах в Варшаве сегодня, 17 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Сольский

Фото: Lisi Niesner / Reuters Николай Сольский

Фото: Lisi Niesner / Reuters

«Первым шагом, на наш взгляд, должно быть открытие транзита, потому что это достаточно важно и это то, что нужно делать безоговорочно, а потом мы поговорим о других вещах»,— сказал господин Сольский (цитата по Reuters).

По его данным, поставки через польскую границу составляют около 10% всех продовольственных товаров, экспортируемых Украиной. Поставки в Венгрию составили около 6% экспорта Украины. Министр уточнил, что транзит украинских продуктов питания через Венгрию и Словакию не пострадал.

Фермерские организации Польши, Венгрии, а также Румынии, Словакии и Болгарии были недовольны ввозом в страну украинской сельхозпродукции, так как она предназначена для экспорта, но в итоге оседает у них. 15 апреля Венгрия и Польша запретили ее ввоз. Еврокомиссия раскритиковала это решение. Болгария также рассматривает введение запрета на поставки украинского зерна.

Подробности — в материале «Ъ» «Свои продукты ближе к телу».

Лаура Кеффер