Китай готов отобрать у Запада самое редкое

Оказавшись отрезанным от передовых технологий из-за санкций США, Китай перешел к решительному контрнаступлению. В последние месяцы власти страны вводили санкции, штрафовали и даже задерживали сотрудников ряда крупных западных компаний. А теперь Китай готов лишить Запад редкоземельных металлов, без которых европейский и американский автопром вряд ли перейдет на электротранспорт в обозримом будущем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Торговые отношения между Китаем и США превратились в торговую войну еще во время президентства Дональда Трампа. В основном она принимала форму введения дополнительных импортных пошлин на внушительные списки товаров с обеих сторон. Осенью прошлого года Джо Байден, руководствуясь интересами национальной безопасности, ввел запрет на экспорт в КНР современных американских технологий, включая микрочипы.

По тем же самым соображениям национальной безопасности против китайского бизнеса раз за разом выступают и европейские страны. Так, например, Британия отказалась от услуг Huawei в сфере 5G, а также решила не продавать китайским бизнесменам крупнейший в стране завод микрочипов. Китайские инвестиции в производителей полупроводников заблокировала и Германия. А позднее к американским санкциям присоединились Нидерланды и Япония — два других крупных экспортера микрочипов.

Оказавшись отрезанным от передовых технологий, Китай перешел к более решительным действиям. Только за последние пару месяцев китайские власти ввели санкции в отношении двух американских оборонно-промышленных компаний: Lockheed Martin и Raytheon Missiles and Defense Corporation; оштрафовали британскую консалтинговую компанию Deloitte на рекордные $30,8 млн; начали расследование в отношении крупнейшего производителя микрочипов США Micron Technologies; а также провели рейды и задержания сотрудников американской аудиторской компании Mintz и японской фармацевтической компании Astellas Pharma.

И это только начало. Как пишет Financial Times, ссылаясь на доклад Министерства торговли КНР, следующим ответным шагом Пекина на «технологическую блокаду» со стороны Запада может стать введение эмбарго на поставки западным странам редкоземельных металлов, необходимых для производства аккумуляторов для электромобилей, и сканирующих лидаров, используемых в системах машинного зрения.

На экономике самого Китая отказ от экспорта лития, кремния и других редкоземельных металлов, пользующихся огромным спросом у мирового автопрома в связи с повсеместным переходом на электромобили, серьезно не скажется.

В конце концов, это сырье нужно и китайским автопроизводителям. А вот для США и особенно для Европы введение эмбарго Китая может оказаться критическим. Китай перерабатывает порядка 60% производимого в мире лития, 65% кобальта и более трети никеля и меди, являясь одновременно и крупнейшим экспортером ряда редкоземельных металлов.

Аналитики, опрошенные FT, не сомневаются в том, что Китай пойдет на этот шаг в ближайшее время. Так, Ту Ле, основатель пекинской консалтинговой компании Sino Auto Insights, считает, что любое решение Китая «использовать в качестве оружия свое доминирующее положение в добыче и переработке» материалов, используемых в индустрии электромобилей, тут же вызовет «тревогу у правительств США, Европы, Японии и Кореи».

В свою очередь, Артур Кребер, руководитель отдела исследований пекинской консалтинговой компании Gavekal Dragonomics, полагает, что Китай может и не вводить эти ограничения, а просто пригрозить ими и использовать возможное эмбарго в качестве рычага давления на переговорах, добиваясь ослабления или отмены запрета на поставки полупроводников.

Наконец, старший научный сотрудник Атлантического совета (подведомственный НАТО американский аналитический центр, признан в России нежелательной организацией) Декстер Робертс и вовсе удивлен, что китайские власти до сих пор вели себя столь сдержанно, ведь американский запрет на экспорт микрочипов «нанес удар в самое сердце глобальных передовых технологических амбиций Китая».

При этом аналитики отмечают, что ответные меры будут избираться китайскими властями с хирургической точностью. Это могут быть и новые санкции или расследования в отношении отдельных компаний, но только тех, которые не столь важны для самого Китая.

К тому же ответные действия КНР не должны помешать восстановлению китайской экономики после пандемии COVID-19: «Все в конечном итоге сводится к тому, что у Китая и так множество проблем в этом году, особенно в экономической сфере. И последнее, что им сейчас нужно,— это отвлекаться на еще более враждебные отношения с США»,— отмечает господин Робертс.

Кирилл Сарханянц