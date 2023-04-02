Китай начал расследование в отношении крупнейшего производителя микрочипов США

Управление по вопросам кибербезопасности (CAC) Китая объявило о начале расследования в отношении американского производителя полупроводников Micron Technology.

Китайский регулятор намерен проверить продукты Micron, поставляемые в Китай, на скрытую угрозу национальной безопасности, учитывая, что технологии американской компании используются в «критически важной» телекоммуникационной инфраструктуре КНР.

Micron заявила Reuters, что ей известно о начатом расследовании китайских властей и что она «поддерживает связь с CAC и полностью сотрудничает» с регулятором. Компания добавила, что следит за безопасностью своих продуктов и обязательствами перед клиентами.

Ранее власти США неоднократно вводили санкции против китайских технологических компаний под тем же предлогом — из-за угрозы национальной безопасности. США также запретили ввоз в Китай американских передовых технологий, аргументируя это тем, что те могут использоваться Китаем в военных нуждах. При этом США координируют свои усилия по экспортным ограничениям в Китай с другими крупными производителями микрочипов: Нидерландами и Японией. Кроме того, в марте США объявили о подписании меморандума о сотрудничестве в сфере полупроводников с Индией.

Кирилл Сарханянц