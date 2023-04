На китайском фронте есть перемены

Глава комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли призвал снизить риторику о войне с Китаем, подталкивающую Пекин к усилению военной мощи и сближению с Россией. Предупреждение высокопоставленного военного прозвучало на фоне публикаций американских СМИ, разгоняющих тему грядущего противостояния США и Китая. В свою очередь, Минобороны КНР заявило о готовности форсировать военное сотрудничество с Россией. В этой ситуации Марк Милли предлагает «не толкать Китай и Россию в объятия друг друга», а следовать старому правилу 26-го президента США Теодора Рузвельта: «говори тихо, имей большую палку».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли

Фото: Johanna Geron/File Photo, Reuters Председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли

Фото: Johanna Geron/File Photo, Reuters

Заявление председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США генерала Марка Милли, которое он сделал в пятницу в интервью изданию Defense One, продолжило не утихающую в Вашингтоне дискуссию о том, как быть с растущей мощью Китая и его дальнейшим сближением с Россией после визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву.

Высокопоставленный американский военный оценил вероятность вооруженного конфликта с Китаем и позволил себе ряд высказываний, прозвучавших диссонансом с теми оценками, которые до этого давали Китаю и его амбициям многие американские политики, эксперты и СМИ. Пойти против формирующегося в Вашингтоне мейнстрима американского главкома подтолкнуло осознание того, что события развиваются в неблагоприятном для США русле.

«Если начнется война трех сверхдержав, две из которых будут против нас, это будет очень большим вызовом»,— предупредил Марк Милли, призвав не допустить такой ситуации.

Однако прямым путем к войне, по его мнению, становится воинственная риторика сторон. «Я думаю, что в Китае и в других странах, включая Соединенные Штаты, много риторики, которая может создать впечатление, что война не за горами или мы находимся на грани войны с Китаем. Может произойти инцидент или какое-то другое провоцирующее событие, которое приведет к неконтролируемой эскалации. Но я не думаю, что на данный момент можно говорить о такой вероятности. При этом сама по себе риторика может накалить обстановку»,— заявил Марк Милли.

«Мы хотим иметь геостратегический подход, который не будет толкать Россию и Китай в объятия друг друга для создания реального военного союза»,— продолжал Марк Милли, по мнению которого необходимо укреплять военный потенциал США одновременно со снижением градуса риторики о «китайской угрозе». «Я бы предпочел вернуться к тому, что говорил когда-то Теодор Рузвельт, что-то вроде: "говори тихо, держи большую палку"»,— вспомнил он стратегию 26-го президента США Теодора Рузвельта, который находился у власти в Вашингтоне в начале XX века — почти за 50 лет до провозглашения Китайской Народной Республики в 1949 году.

Примером риторики, от которой предостерег Марк Милли, стала опубликованная 29 марта изданием Foreign Affairs статья с заголовком «Си Цзиньпин говорит, что он готовит Китай к войне».

Несмотря на то что публикация представляет собой компиляцию из старых заявлений китайского лидера о необходимости быть готовыми к войне, звучавших на протяжении последних месяцев, благодаря подогретому интересу к теме изданию удалось продать нарезку известных цитат как алармистскую новость о том, что Пекин сделал еще один шаг к войне. Со ссылкой на Foreign Affairs эту новость распространили многие зарубежные и российские СМИ.

«Перед лицом войн, которые могут быть нам навязаны, мы должны говорить с врагами на языке, который они понимают, и использовать победу для завоевания мира и уважения. В новую эпоху Народно-освободительная армия Китая настаивает на применении военной силы для прекращения боевых действий»,— цитирует Foreign Affairs одно из заявлений председателя КНР Си Цзиньпина, сделанное накануне состоявшейся в начале марта сессии Всекитайского собрания народных представителей.

Издание также напоминает, что по указу Си Цзиньпина с декабря прошлого года по всему Китаю открываются новые военные комиссариаты и пункты сбора, чтобы иметь возможность в случае войны в кратчайшие сроки задействовать резервные силы и сформировать систему пополнения боевых частей.

Уже после публикации в Foreign Affairs и интервью Марка Милли Defense One свою версию того, куда идет Китай и какие главные выводы из этого должна сделать Америка, изложила в субботу газета The New York Times в статье «Китай извлекает уроки из потерь России на Украине и ее приобретений».

Проанализировав около ста китайских научных работ и публикаций в СМИ, The New York Times приходит к выводу, что изучение российского опыта специальной военной операции на Украине позволяет Пекину получить лучшее понимание того, что от него потребуется в случае возможного конфликта с США, в частности, для моделирования сценариев развития ситуации вокруг Тайваня.

«В конечном счете изучение ошибок России может укрепить убежденность Китая в том, что он может одержать победу в возможном конфликте. Официальный военный бюджет Китая, составляющий $225 млрд, почти в три раза больше российского, а его огромный производственный и технологический потенциал означает, что он может производить множество современных беспилотных летательных аппаратов и другого оружия, которого не хватает российским силам»,— отмечает The New York Times, снова беря тревожную ноту, которую пытался приглушить Марк Милли.

На этом фоне Минобороны КНР подтвердило готовность форсированными темпами развивать военно-техническое сотрудничество с Россией в русле договоренностей, достигнутых в ходе мартовского визита Си Цзиньпина в Москву, и двигаться к реализации того сценария российско-китайского альянса, которого так опасаются в Пентагоне.

«Армия Китая намерена вместе с ВС РФ прикладывать совместные усилия для реализации важного консенсуса, достигнутого между главами двух государств, постепенно усиливать стратегическую координацию, регулярно проводить совместные учения и патрулирования на море и в воздухе»,— заявил официальный представитель Минобороны КНР Тань Кэфэй.

Отдельное предупреждение прозвучало и в адрес Вашингтона, который продолжает создавать инциденты, способные стать потенциальными триггерами конфликта. «Мы строго требуем от США немедленно прекратить провокации, иначе они будут нести всю ответственность за все серьезные последствия»,— заявил представитель Минобороны КНР, комментируя проход корабля ВМС США возле контролируемых КНР Парасельских островов в Южно-Китайском море. «Народно-освободительная армия Китая будет принимать все необходимые меры для защиты национального суверенитета и безопасности, а также будет решительно защищать мир и стабильность в Южно-Китайском море»,— предупредил он.

Напомним, что 24 марта американский ракетный эсминец Milius класса Arleigh Burke прошел возле Парасельских островов. В связи с этим Минобороны КНР заявило, что американский военный корабль «не получил разрешения китайского правительства» и нарушил суверенитет Китая.

В ответ пресс-служба Седьмого флота ВМС США сообщила, что эсминец действовал в соответствии с международным правом для обеспечения свободы судоходства.

Сергей Строкань