Китай оштрафовал Deloitte на рекордные $30,8 млн по делу Huarong

Министерство финансов Китая наложило штрафные санкции на Deloitte Touche Tohmatsu (китайское подразделение Deloitte) за многочисленные нарушения при проведении аудита China Huarong Asset Management в 2014−2019 годах. В качестве наказания Минфин закрыл на три месяца пекинский офис аудитора и наложил штраф в размере 212 млн юаней ($30,8 млн). Это беспрецедентная сумма для китайского регулятора, которая в 25 раз превышает совокупный размер штрафов, выписанных Минфином консалтинговым компаниям за весь 2022 год.

Власти Китая начали расследование в отношении Huarong и ее тогдашнего руководителя Лай Сяомина в апреле 2018 года. Позднее он был исключен из Коммунистической партии за многочисленные серьезные нарушения партийной дисциплины и законов страны, включая дачу и получение взяток, а также присвоение государственного имущества. В августе 2020 года Лай Сяомин предстал перед судом. Его обвинили в получении взяток в размере 1,79 млрд юаней ($277,3 млн) и незаконном получении государственных средств в размере 25,13 млн юаней. В январе 2021 года Лай Сяомин был признан виновным и приговорен к смертной казни. Приговор был приведен в исполнение 29 января 2021-го.

Сама Huarong весной 2021-го не смогла вовремя выпустить финансовый отчет за 2020 год, из-за чего ее долларовые облигации рухнули в цене. Китайским властям пришлось вмешаться в ситуацию, чтобы спасти от краха одну из крупнейших компаний страны по управлению активами. В итоге правительство обязало банки страны предоставить Huarong кредиты на сумму $6,6 млрд.

Кирилл Сарханянц