Китай ввел санкции против оружейных компаний Lockheed Martin и Raytheon

Китай ввел санкции в отношении двух американских оборонно-промышленных компаний — Lockheed Martin и Raytheon Missiles and Defense Corporation («дочка» Raytheon Technologies), сообщает Reuters. Обе были добавлены в «список ненадежных предприятий» за поставки вооружений на Тайвань.

Как следует из постановления китайского Министерства торговли, Lockheed Martin и Raytheon отныне запрещено «заниматься импортной и экспортной деятельностью, связанной с Китаем». Кроме того, компании не смогут получать инвестиции из Китая, их топ-менеджерам запрещен въезд в КНР, а все выданные ранее сотрудникам Lockheed Martin и Raytheon виды на жительство были аннулированы. Кроме того, Китай наложил на компании штрафы, размер которых вдвое превышает доходы американских предприятий от продаж оружия Тайваню.

Как отмечает Reuters, ни одна из вышеуказанных компаний не поставляла вооружение материковому Китаю. К тому же продажа большей части типов оружия и военных технологий находится под запретом властей США.

В Raytheon не стали комментировать введение санкций, представители Lockheed Martin вовсе отказались от общения с журналистами.

Кирилл Сарханянц